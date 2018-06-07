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"PKK denen hain terör örgütü Türklerin de Kürtlerin de düşmanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Biz burada baraj yapıyoruz, sulama yapıyoruz, su getirmek istiyoruz ama PKK denen hain terör örgütü, Türklerin de Kürtlerin de düşmanı, bunları engelliyor"

DİYARBAKIR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz burada baraj yapıyoruz, sulama yapıyoruz, su getirmek istiyoruz ama PKK denen hain terör örgütü, Türklerin de Kürtlerin de düşmanı, bunları engelliyor." dedi.

Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen, 3 tesisin açılışı ve 7 tesisin temel atma töreninde konuşan Eroğlu, bu yatırımın, Türkiye'de tek seferde temel atma töreni yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Eroğlu, büyük güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini, bunun için 24 Haziran'da yapılacak seçimin, ülke ve kentin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

"1 milyar 70 milyonluk yatırım yapılıyor, hayırlı olsun. Üç dev sulama projesi, daha önce söz verdiğim göletin temelleri var. Sözümüzün eriyiz. Çünkü bizim hükumetimiz söz verince yapar" ifadelerini kullanan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığın bütün yatırımcı birimleri burada. Bakanlığın kapısını kilitledik, hepimiz Diyarbakır'dayız. Artık ormanlar sizin emrinizde, ormanları gelir getirici kalkınmanın unsuru olarak kullanıyoruz. Menengiçleri aşılayalım, fıstık yapalım. Burası fıstık üretim merkezi haline gelecek. Bunun haricinde iki dere ıslahını tamamladık. Diyarbakır, eskiden unutulmuş bir ildi, artık Diyarbakır 36 milyarlık yatırımla gerçekten bir marka şehir. FETÖ'cüler, PKK unsurları rahatsız oluyor. Huzur içinde kalkınmış bir Diyarbakır'ı inşa edeceğiz. Beni de lütfen Diyarbekir'in hizmetkarı olarak kabul edin."

Kente en çok yatırımı Orman ve Su işleri Bakanlığının yaptığını belirten Eroğlu, geçen yılın sonuna kadar 5 milyar 700 milyonluk yatırım yaptıklarını, bugün temeli atılan yatırımlarla bu yıl sonuna kadar 7 milyarlık bir yatırım yapılacağını kaydetti.

Eroğlu, şöyle konuştu:

"7 barajın inşaatı bitiyor. Pamukçay Barajı'nın dev sulama tesisini bitirdik. Yaklaşık 300 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yılda yüz milyon ilave olarak, vatandaşa ilave para geliyor. Silvan Barajı...Biz burada baraj yapıyoruz, sulama yapıyoruz, su getirmek istiyoruz ama PKK denen hain terör örgütü Türklerin de Kürtlerin de düşmanı bunları engelliyor. Kaç işçimizi öldürdü, mühendisleri kaçırdı. Bomba koydu. Biz buraya hizmet ediyoruz. Başka yere değil. Her şeye rağmen bu yatırımları yapacağız."

Şimdiye kadar 56 dereyi ıslah ettiklerini, 4 derenin ise ıslah çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Dicle Nehri'nin ıslahına başladıklarını ve çalışmalar sona erdiğinde nehrin, kentin gerdanlığı olacağını belirtti.

Yatırımların devamı için 24 Haziran'da yapılacak seçimin önemine değinen Eroğlu, şunları söyledi:

"Sadece Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin dekar alan sulanacak. 350 bin kişi buradan ekmek yiyecek. Yıllık getirisi 1 milyar 200 milyon lira, çiftçilerin cebine para girecek. Dünyanın en büyük projesi olan Silvan projesini PKK yaptırmamak için ne kadar çok gayret ediyor. Kime zarar veriyor? Bu bölgenin güzel insanlarına, Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarına, peygamberler diyarı güzel şehre zarar veriyor. Her şeye rağmen yapıyoruz. Gerekirse kendim gideceğim, ben göğsümü gererek yapacağım. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız ama anahtar sizde. Sandıkları patlatmaya Diyarbakır hazır mı? Cumhuriyeti beraber kurduk, bu devlet hepimizin devleti, bizim devletimiz. Kürt kardeşlerimizin başka devleti yok, hepimizin devleti Türkiye Cumhuriyeti."

Törende Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de birer konuşma yaptı.

Bakan Eroğlu ve beraberindekiler, temel atma törenini gerçekleştirdikten sonra meydanda vatandaşlarla iftar açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır iftar Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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