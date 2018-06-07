DİYARBAKIR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz burada baraj yapıyoruz, sulama yapıyoruz, su getirmek istiyoruz ama PKK denen hain terör örgütü, Türklerin de Kürtlerin de düşmanı, bunları engelliyor." dedi.

Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen, 3 tesisin açılışı ve 7 tesisin temel atma töreninde konuşan Eroğlu, bu yatırımın, Türkiye'de tek seferde temel atma töreni yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Eroğlu, büyük güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini, bunun için 24 Haziran'da yapılacak seçimin, ülke ve kentin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

"1 milyar 70 milyonluk yatırım yapılıyor, hayırlı olsun. Üç dev sulama projesi, daha önce söz verdiğim göletin temelleri var. Sözümüzün eriyiz. Çünkü bizim hükumetimiz söz verince yapar" ifadelerini kullanan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığın bütün yatırımcı birimleri burada. Bakanlığın kapısını kilitledik, hepimiz Diyarbakır'dayız. Artık ormanlar sizin emrinizde, ormanları gelir getirici kalkınmanın unsuru olarak kullanıyoruz. Menengiçleri aşılayalım, fıstık yapalım. Burası fıstık üretim merkezi haline gelecek. Bunun haricinde iki dere ıslahını tamamladık. Diyarbakır, eskiden unutulmuş bir ildi, artık Diyarbakır 36 milyarlık yatırımla gerçekten bir marka şehir. FETÖ'cüler, PKK unsurları rahatsız oluyor. Huzur içinde kalkınmış bir Diyarbakır'ı inşa edeceğiz. Beni de lütfen Diyarbekir'in hizmetkarı olarak kabul edin."