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PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 21:25 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik harekatı sırasında bir çocuğun yaralandığı iddia edilen fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekatın başlamasının ardından terör örgütü PYD/PKK'ya ait bazı sosyal medya hesaplarından da kara propaganda faaliyetleri başlatıldı.

Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından harekat sırasında yaralanan bir çocuğa ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.

Gerçeği yansıtmayan söz konusu fotoğrafta yer alan çocuğun yaralanma hadisesinin 2016 yılında gerçekleştiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK PKK PYD Afrin kara propaganda Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Bu ve benzer şeyleri bu pislikler hep yapıyor. Milletimize düşen devletin askerin polisin yanında olmaktır. Bunlara itibar eden düşmanın ekmeğine yağ sürer.
öncelikle sağlığımız daim olsun,vurun vurun verdiğim vergiler sonuna kadar helal olsun vurrr ağlat tsk
umrumuzda değil yaşın yanında kuru kurunun yanında yaşda yanacak..
yabancı basın bu operasyonu ypg ye karşı değil, suriye deki kürtlere karşı yapılıyormuş gibi lanse etmeye calısıyor. ingilizcesi olan türkler bunların youtube videolarına yorum yapıyor. kara propagandaya karsı mücadele ediyor.. ama malesef chp ve hdp secmenleri ise yine şaşırtmıyor. düşmanla elele, kendi devletini haçlıya şikayet etmekle meşgul.
sizde yayınlamayın haberin doğruluğı yok ise muhattap dahi almayın
orda halk bombalaniyor bunu kendiniz de biliyorsunuz
akp çocuk katilidir
akp şunu diyor kürtler için vereceğiniz her oy size mermi bomba olarak geri dönecek yazıklar olsun akpye oy verecek satılmış kürtler
Bir Kürt olarak devletimin yanındayım. Benim gibi Müslüman Kürtlerin devlet ile bayrak ile hiç bir sorunu yoktur. Türkiye cumhuriyeti hepimizindir. Lanet olsun PKK ve onun siyasi temsilcisine
SAVAŞ BU NORMALL
Gındık oynamaya gitmedik afrine, herşey olabilir, asılsızsa sende saçma haberler yayınlama. Şu dönemde herkes üzerine düşeni yapacak. Allah Mehmetçiğimizi ve bu yolda yanımızda mücadele eden bütün askerleri korusun. Amin..
akp chp li kürtler utansın ne diyeyim
Vurun kahpelere arkasına aldıkları abd çekilince sesleri kısıldı Türkiyeyi tehtit ediyordunuz sivilleri kalkan etmek sizin kitapta yazar lakin bizim ordu o sivilleri kurtarır terörristleride toprağın altına yollarlar inşallah
yıllardır türk milletinden bir sürü insan öldü sesleri çıkmayan hainlerin şimdi konuşmaya hakkı yok tur.
06 merkez akıllı olsun coniler! yürüyün yiğitler
Daha düne kadar YPJ denilen teröristler twitter üzerinden yaşları 10 ile 12 arasında değişen çocuk savaşçıları ile övünüyordu ne oldu? Ulan gundiler, aslanlar gibi kafanıza yediğiniz füzelerin görüntüleri yayınlanıyor. Oradan da şehir merkezi mi vurulmuş yoksa şehrin etrafına gizlediğiniz mühimmat depoları mı vurulmuş açıkça görülüyor. Şu an dahi ÖSO'dan korkunuzdan şehre inip insanları canlı kalkan yaptığınız bilinmiyor mu? Ama bekleyin. Madem girdik, geçmiş olsun size
Hrk merkezi olarak kullanılan Hdp merkezi harıl harıl Türkiye yi karalamak için düşmanlarla işbirliği için çalışıyor....
Hain bölücü terör örgütünün kendisi yapmıştır onlar masum insanları katletmede uzman ve terörislerinin eli çocuk kanıyla bulaşık.
Katil pkk pydnin katliyamları devam ediyor
dünyada bir tek sözcü cumhuriyet gazetesi bizdemi var ?
Savaş demek insanların olümü demek
@vedat_menekse_2017 Mal onlar ölmesse sen ölecen mal oğlu mal...
Ankara da o kadar canlı bomba patladı kimsenin sesi çıkmadı hadi ordan size.
Bu bir AKP savaşıdır Türkiye Savaşı değildir arkadaşlar AKP nin Türkiye üzerinde oynadığı oyunu savaşıdır
Amerika, Rusya, İsrail vs. Vs. kara kaşınıza, sarı yeşil gözünüze hayranlığından, İnsanilikte üst düzey seviyesinden falan yüz vermez. Merhamet de, İnsan ahlakı da gerçek mü'min yüreğinde vardır. Müslüman görünümlü emperyalist güçlerin gaddar oyunbaz figüranlarının yaptıklarıyla yönlendirici denge bozuculuğuna kanmayın Selahaddin, Said Mela torunları
Savaş ölmek öldürmek demektir çocuk öldürmek demektir kadın öldürmek demektir insan öldürmek demektir. ölüm ve öldürmek istemeyenler sorunları masada barışla çözer. havada bonba yapğdıracaksın yok biz öldürmiyoruz diyeceksin,buna kendiniz inaniyormusunuz.
ilgimiz olsa ne olacak bu saatten sonra kurunun yaninda yasta yanar kimse kusura bakmasin. bu olayin musebbibi abd ve taseronu pkk/pyd dir. hesap soracak olan gitsin onlardan hesap sorsun. bizim icin okbyaydan cikmistir. Türkler icin artik dönüs yoktur.
Allah askerimize zeval vermesin.Şair diyor ya vurun Allah aşkına hainler zalimler dönsün şaşkına.Rabbim sizleri korusun.Dualarımız sizlerle...
Bu zavallı çocuk İsrailin Gazze saldırısında yaralanan bi çocuk, bunu bile istismar ediyorlar
akp çocuk katili diyen arkadaşa sorum var.otobüste evine doğru giden serao adlı bir kızımız vardı.onu da mı akp yaktı.mesleği öğretmenlik olan gençlerimizi öldürenler de mi akp.şehre hendekler kazıp bomba döşeyenler de mi akp.
ne yaptılarsa onu yapıyolar foto shopla chp pankartlarını degiştirip paylaşan devlet düşmanı gösteren akpli ler çok neyin yorumu siz yaparken birde kendi milletinize onlar size yapıyor çokmu vatanı savunmak haktır peki soruyom 4000 tır silah rusya çekildi orda keşifler yapıldı kim kaldı afrinde aylardır geliyom diye duyruyla harekat başlamaz medyaya duyru geçin bunu iç diyesette bunlara puan verilmiyor artık
zeytin dalı barışı temsil eder savaşın ve operasyonun adı nazıl zeytin dalı olur yazık.
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