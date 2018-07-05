PKK, IKBY'nin turizmine darbe vuruyor

ERBİL (AA) - Terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin dağlık alanlarındaki varlığı bölgede turistik faaliyetler gerçekleştirilmesine engel oluyor.

IKBY'nin Duhok vilayetine bağlı Akre İlçesi Kaymakamı Mazın Muhammed Said, yerel medyaya yaptığı açıklamada, hem bölge halkı hem de Irak'ın çeşitli kentlerinden gelen turistlerin, PKK'nın ilçenin dağlık ve turistik bölgelerindeki askeri kampları nedeniyle seyahat edemediğini söyledi.

Kaymakam Said, özellikle bol suyun ve sık ağaçların olduğu köylere kimsenin gidemediğini, Akre ilçesinin dağlık ve turistik bölgelerinin yaklaşık yüzde 40'ının terör örgütünün elinde olduğunu belirtti.

Örgüt kamplarının köy merkezine yakın bölgelerde kurulması nedeniyle köylülerin tarımla da uğraşamadığını, sivil yaşamın uzun yıllardır sona erdiğini dile getiren Said, bu yüzden IKBY hükümetinin de söz konusu bölgelere hizmet götüremediğini kaydetti.

Iraklılar her yıl hava sıcaklıklarının orta ve güney kesimlerde 50 dereceye ulaştığı aylarda serinlemek amacıyla ülkenin kuzeyindeki dağlık bölgelere akın ediyor. Bu dönemde IKBY'nin Duhok, Süleymaniye ve Erbil kentlerine özellikle Bağdat ve Basra'dan olmak üzere birçok kentten çok sayıda yerli turist geliyor.