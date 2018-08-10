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PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin, dağ başındaki kamplarda çocuklara tecavüz ettiği iddiası kan dondurdu. İddiaya göre; Terör örgütü PKK, kandırarak dağlara götürdüğü çocuklara cinsel istismarda bulundu, yaşananlara karşı koyanlar ise ölüm tehdidine maruz kaldı. Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği bir kadın teröristin intihar ettiği iddia edilirken, yine bir kadını 12 erkeğin birden istismar ettiği öne sürüldü

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

Terör örgütüne yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sonrası alınan ifadeler, PKK'nın kirli yüzünü ortaya çıkartıyor.

İfadelere göre, kandırılarak dağlardaki kamplara götürülen çocuklar örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara uğradı.

'DİLAN' MURAT KARAYILAN'IN TECAVÜZÜ SONRASI İNTİHAR ETTİ

Yaşanan çirkin olaylar sonucu bunalıma giren çocuklar intihar etti, istismara karşı koyanlar ise örgüt tarafından infaz edildi.

Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan "Dilan" adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

S.A. adlı 19 yaşındaki terörist ise uğradığı tecavüzü üst yönetime aktardı, bunun üzerine infazla tehdit edildi. Yaşananların ardından hücreye kapatılan S.A, burada da 12 örgüt mensubunun cinsel istismarına uğradı.

Bölücü örgütün kamplarında yaşları 9'a kadar inen çocuklar, kadın teröristler tarafından çeşitli bahanelerle korkutularak örgütün çirkin eylemlerine karşı koymamaları için yönlendirildi.

Kamplarda ahlak dışı fiiller, erkek çocukların istismarıyla da sürdü. Örgüt, yaşanan istismarlara dayanamayarak hayatlarına son veren çocukların çıkan çatışmalarda öldükleri yalanını uydurdu.

KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan'ın, küçük yaştaki kızları istismar ettiği, örgüt üyesi kızlarla çekilen samimi fotoğraflarıyla ortaya kondu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
PKK Kampı kadın terörist istismar

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