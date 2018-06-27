PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

ÖRGÜTÜN KANDİL’DEKİ VARLIĞI GÖRÜNTÜLERLE TESCİLLENDİ Kandil’de PKK’lı teröristlerin kalmadığı iddia edilmiş, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Kandil’de PKK’lı kalmadı, Mehmetçik boş dağları bombalıyor” iddiasında bulunmuştu. Ancak TSK’nın baskısıyla köşeye sıkışan teröristler Kandil’de köylere inerek sivil haktan destek istemiş, o anlar da İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenerek, PKK’nın Kandil’deki varlığı tescillenmişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının ardından Kuzey Irak’taki PKK varlığını sona erdirmeye yönelik 10 Mart’ta başlattığı operasyon sürüyor. Kara birliklerinin İHA ve SİHA destekli harekatı hız kesmeden devam ederken, 4 aydan beri süren operasyonlarda 700’e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Kandil’de zaman zaman İHA’larla tespit edilen teröristler ciddi zayiatlar veriyor. Hakkari’nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinden iki ayrı noktada açılan cepheden Kuzey Irak’a giriş yapan kara birlikleri, bazı noktalarda 40 kilometre kadar ilerledi. Bölgedeki terör unsurlarını temizleyerek ilerleyen Mehmetçik, yaklaşık 400 kilometrekarelik alanı da temizledi.

IRAK YÖNETİMİNDEN BEKLENEN DESTEĞİ ALAMADILAR



Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında PKK’nın silah bırakmasını isteyerek, “Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye’ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken, yabancı silahlı bir örgütün komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?" demişti.

KANDİL’İN GÜNEY BÖLGELERİNE ÇEKİLİYORLAR



Irak yönetiminden beklediği desteği alamayan terör örgütü PKK ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları karşısında adeta köşeye sıkıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre bazı örgüt üyelerinin henüz TSK’nın vurmadığı Ranya ve Sengeser gibi Kandil’in güney bölgelerine indiği, bir kısmının ise köylülerden sivil kıyafetler giyerek, halkın arasına karıştığı öğrenildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugün yapılan açıklamada, Kuzey Irak’ta belirlenen bazı hedeflerin bir kez daha vurulduğu duyuruldu. Açıklamada, “Irak kuzeyi Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine 27 Haziran’da 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir” denildi.



