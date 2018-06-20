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PKK, Kandil’de sivillerin cep telefonlarını topladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 04:37 | Son Güncelleme

TSK’nın, Kandil harekâtı başarıyla sürerken terör örgütü PKK’nın, Kandil ve çevresindeki köylerden bilgi akışını engellemek için sivillerin telefonlarını topladığı, Gocan, Zergele, Berazgir ve Halgurt ile 6 bölgede baz istasyonlarını devre dışı bıraktığı öğrenildi. Sivil köylülerin sokağa çıkmasına yasak getiren bölücü örgüt, bölgeye girişlerde de kontrolü artırdı.

PKK, Kandil’de sivillerin cep telefonlarını topladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK), Kuzey Irak’taki terör örgütünün ana karargâhı Kandil’e hazırlık amacı ile düzenlediği harekâtın ilk aşaması tamamlanırken, askeri birliklerin bu hafta boyunca bölgede konuşlanmayı sürdüreceği ve mevcut pozisyonunu sağlamlaştırmak için ‘alan hâkimiyeti’ sağlamak üzere yeni üs bölgeleri belirlemeye çalışacağı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Kandil güzergâhı boyunca 4 önemli üs kurulacak. Ancak sayıya operasyon ve saha koşullarına göre karar verileceği vurgulanıyor. Sahadaki kaynaklar, koruma üslerinin 20’yi aşabileceğini belirtiyor.

300 TERÖRİST SERTEKİ BAMO’YA GEÇTİ

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; bölücü örgütün Kandil ve çevresindeki köylerden bilgi akışını engellemek için sivillerin telefonlarını topladığı Gocan, Zergele, Berazgir ve Halgurt ile 6 bölgede baz istasyonlarını devre dışı bıraktığı öğrenildi. Sivil köylülerin sokağa çıkmasına yasak getiren terör örgütü, bölgeye girişlerde de kontrolü artırdı.

İletişim hatlarını iptal eden PKK’nın dün itibarıyla Serteki Bamo Dağı bölgesinde 4 kamp bölgesi belirlediği ve bu bölgelere PKK’lı teröristleri küçük gruplar halinde göndermeye başladığı öğrenildi. Bölgedeki yerel halk şu ana kadar 300’ü aşkın teröristin Serteki Bamo Dağı kırsalına 24 saat içinde sivil kıyafetler içinde taşındığını bildirdi. Serteki Bamo Dağı kırsalındaki köylerde yaşayan vatandaşlar ise PKK’nın bölgeye gelmesinin endişe yarattığını paylaştı. Bölgedeki önemli kanaat önderlerinden Abdulkerim Mahmud, “Dağlık bölgelerimizde hareketlilik görüyoruz. Neden ve kimlerin getirilmeye çalışıldığını bizler de anlamaya çalışıyoruz. Böyle sahipsiz görünse de sivil halkın yerleşik olduğunu unutmamak gerek. Sıkıntı oluşturacak her durum bölge halkını tedirgin ediyor” diye konuştu.

ÜST DÜZEY KADRO HAVADAN VURULDU

Diğer taraftan Kandil’in eteklerindeki yerel halktan alınan bilgilere göre cumayı, cumartesiye bağlayan gece düzenlenen hava operasyonu öncesinde PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinin, Zergele Bölgesi’ne geldiği doğrulandı.

Bölge halkından ismini saklı tutan bir yetkili, “Farklı bölgelerden plakasız kamyonet tarzı araçlarla Zergele kırsalına intikal ettiler. Gece yarından sonra ise şiddetli bir hava operasyonu yaşandı” ifadelerini kullanarak PKK’nın üst düzey yöneticilerinin vurulduğunu teyit etti.

Aynı kaynak, harekâtın ardından PKK’nın bölgedeki bazı baz istasyonlarını kullanılamaz hale getirdiğini ve Zergele bölgesinde kaçakçılık yapan sivillerin telefonlarını ellerinden aldığını doğruladı.

Bu arada Türk savaş uçakları Lilkan, Goraşan, Navmergan, Hakurk, Çiyadel ve Gelireş bölgelerine dün gece hava operasyonu düzenledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yerli üretim iha lar çalışmıyor sanırım !!!
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