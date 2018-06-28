HABER

PKK'lı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın telsiz konuşmaları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 07:27 | Son Güncelleme

Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı süren operasyonda 20 geçici üs kuruldu. Bu arada Kandil’deki PKK elebaşları Karayılan ve Bayık’ın şifreli konuşmaları ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 Mart’ta başlattığı Kuzey Irakoperasyonu hız kesmeden sürerken kurulan geçici üs sayısı dokuz artışla 20’yi buldu. TSK unsurlarının bölge içinde ilerleyişi terör örgütünün yönetiminde paniğe yol açıyor.

'KANDİL DÜŞERSE HER ŞEY BİTER'

Kandil Dağı’nın çoğunlukla İran tarafında hareket ettikleri değerlendirilen elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın şifreli telsiz konuşmaları da istihbarat birimleri tarafından kaydedildi. İki ismin, örgütün ‘ön cephe’ olarak adlandırdığı yerlerdeki alt kademe teröristleri suçlayıp, tehdit ederek, “Gereken direnci gösteremiyorsunuz. Hiç direnemiyorsunuz. Çok sayıda mevzi kaybettik. Kandil düşerse, her şey biter” dedikleri tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, TSK’nın üs kurarak kalıcı hale geldiği yerlerden çekilen terör örgütü PKK’nın ciddi düzeyde maddi kayba uğradığına da dikkat çektiler. Bölgedeki köylülerden başta ‘sözde yol ve hizmet vergisi’ adı altında düzenli haraç toplayan örgütün, bu gelir kapısının da kapanmaya başladığı bildirildi.

87 TERÖRİST ETKİSİZ

TSK geçen hafta PKK’nın Türkiye içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlarda 87 teröristi etkisiz hale getirmişti. Operasyonlarda, 134 adet piyade tüfeği, 2 adet Milan tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet SA-18 füze, 8 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 15 adet makineli tüfek gibi çok sayıda silah ele geçirilmişti. TSK, dün de Kuzey Irak’ta Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında PKK hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Şans Topu çekildi! 3 kişiye 250'şer bin lira! İşte 27 Haziran Şans Topu sonuçlarıŞans Topu çekildi! 3 kişiye 250'şer bin lira! İşte 27 Haziran Şans Topu sonuçları
Günlük burç yorumları: 28 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 28 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemil Bayık PKK kuzey ırak Terör örgütü telsiz konuşması

En Çok Okunan Haberler

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gebze'deki metro tabelaları seçimden sonra söküldü

Gebze'deki metro tabelaları seçimden sonra söküldü

Fransız turist isyan etti! Atatürk Havalimanı'ndan Kozyatağı için 1500 lira...

Fransız turist isyan etti! Atatürk Havalimanı'ndan Kozyatağı için 1500 lira...

Gazi 8 yıl sonra şehit oldu!

Gazi 8 yıl sonra şehit oldu!

Şans Topu çekildi! 3 kişiye 250'şer bin lira! İşte 27 Haziran Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekildi! 3 kişiye 250'şer bin lira! İşte 27 Haziran Şans Topu sonuçları

Günlük burç yorumları: 28 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 28 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.