PKK'lı terörist çırılçıplak soyunup teslim oldu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda dün 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi.

Ancak çatışma sonrasında sağ kalan 1 kişi, bağırarak jandarma kuvvetlerine teslim olmak istediğini bildirdi.

BOMBA İHTİMALİNE KARŞI SOYUNDU

Çatışma sonrasında, ellerini kaldırarak teslim olması istenen teröristte, üzerinde olması muhtemel bomba düzeneklerine karşı kıyafetlerini çıkarması talimatı verildi.

Üzerindekileri çıkaran ve sadece iç çamaşırıyla kalan teröristin teslim olması an be an askerlerin silah kamerasıyla kaydedildi. Sağ olarak ele geçirilen terörist sorguya alındı.