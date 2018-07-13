HABER

PKK'lı terörist çırılçıplak soyunup teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:03 | Son Güncelleme

Bitlis kırsalında, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda dün 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise jandarmaya teslim oldu. Teslim olan ve üzerinde bomba olma ihtimaline karşı kıyafetleri çıkarılan teröristin görüntüsü, askerin silah kamerasına yansıdı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda dün 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi.

Ancak çatışma sonrasında sağ kalan 1 kişi, bağırarak jandarma kuvvetlerine teslim olmak istediğini bildirdi.

BOMBA İHTİMALİNE KARŞI SOYUNDU

Çatışma sonrasında, ellerini kaldırarak teslim olması istenen teröristte, üzerinde olması muhtemel bomba düzeneklerine karşı kıyafetlerini çıkarması talimatı verildi.

Üzerindekileri çıkaran ve sadece iç çamaşırıyla kalan teröristin teslim olması an be an askerlerin silah kamerasıyla kaydedildi. Sağ olarak ele geçirilen terörist sorguya alındı.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!
İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçtiİzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis PKK çıplak terörist teslim oldu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!

Adnan Oktar'ın kasıklarındaki şişkinlik ne? Herkes bunu konuşuyor

Adnan Oktar'ın kasıklarındaki şişkinlik ne? Herkes bunu konuşuyor

Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti

İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.