PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi 'Delil Serhat' kod adlı Cesim Yanık'ın Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri eve baskın düzenlerken, kaçmaya çalışan Cesim Yanık yakalanarak gözaltına alındı.
REİS GÜLTURAN'IN EMRİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Bingöl ve Muş kırsalında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Cesim Yanık'ın, aranan Kars Bölgesi sözde sorumlusu 'Ercan' kod adlı Reis Gülturan'ın emrinde olduğu öğrenildi. Cesim Yanık'ın, ağabeyi Kasım Yanık'ın PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü, 24 Temmuz 2017'de Ağrı Doğubeyazıt Güngören Köyü'nde ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
TUTUKLANDI
PKK'lı terörist Cesim Yanık, sevk edildiği Körfez Adliyesi'nde tutuklandı.
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