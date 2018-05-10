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PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, aranan teröristler arasında olan 'Delil Serhat' kod adlı PKK'lı Cesim Yanık (27), jandarmanın tarafından yakalandı.

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi 'Delil Serhat' kod adlı Cesim Yanık'ın Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri eve baskın düzenlerken, kaçmaya çalışan Cesim Yanık yakalanarak gözaltına alındı.

REİS GÜLTURAN'IN EMRİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bingöl ve Muş kırsalında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Cesim Yanık'ın, aranan Kars Bölgesi sözde sorumlusu 'Ercan' kod adlı Reis Gülturan'ın emrinde olduğu öğrenildi. Cesim Yanık'ın, ağabeyi Kasım Yanık'ın PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü, 24 Temmuz 2017'de Ağrı Doğubeyazıt Güngören Köyü'nde ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

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TUTUKLANDI

PKK'lı terörist Cesim Yanık, sevk edildiği Körfez Adliyesi'nde tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Delil Serhat Cesim Yanık terörist Kocaeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Onu misafir eden aile Suriye ya da Irak a sınırdışı edilsin. Vatandaşlıkları iptal edilsin.
güzel bir haber :)
Bunlar bitse aldigimiz 3 bucuk milyon suriyeli baslayacak. Ustelik vatandaslikda verilecek
besleme olacak faliyete ceza evinden devam edecek teşekkürler akp
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