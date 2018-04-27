PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar

Mehmetçiğin zamanında hastaneye yetiştirmesiyle 2 ayağı diz kapağından kesilmekten kurtulan ve "Bize yıllardır Türk askerinin infaz yaptığı anlatıldı ama siz beni ölümden kurtardınız" diyen Soreş, örgütün iç yüzünü şöyle anlattı: "2013'te HPG'nin eski yöneticisi 'Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef Al Muhammed ve 75 Suriyeli örgüt üyesi ile birlikte Kandil'den ayrılarak Suriye'ye geçip YPG saflarına katıldık. Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'da, kurulan kampa yerleştik.

KARAYILAN KANDİL'DEN ARADI

Örgüt, 2016 - 2017 kasımı arasında bölgede yaşayan, yaşları 13-17 arasında bin 500'den fazla çocuğu ailelerinden koparıp bu kampa getirdi. Kaçırılarak ya da kandırılarak getirilen bu çocukların çoğunluğu Afrin ve Haseke'dendi. Bir kısmı da Menbiç'te PYD'nin kararıyla kapatılan okullardan getirilen çocuklardı. Bu çocuklara, Afrin'in Hacıhasanlı bölgesindeki ormanlık alanda kampta siyaset ve silah eğitimi verildi.

Yatakhanenin duvarlarına Ocak 2014'te, DEAŞ'lılar çıkan çatışmada ölen 15 yaşındaki Dalil Riyad Kasım Khalil'in fotoğrafları asılarak, bir kahraman olarak anlatılıyordu. Abdullah Öcalan'ın her yerde fotoğrafları asılı olan kampa, Türkiye'nin Afrin operasyonundan birkaç hafta önce Kandil'den görüntülü telefonla bağlanan Murat Karayılan, yemekhanede toplanan çocuklara, "Kürdistan kurulduğunda her biriniz kendi şehirlerinizin polisi olacaksınız" diye seslendi.