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PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 59'uncu gününde Afrin şehir merkezine yakın bir bölgedeki çatışmada 2 ayağından yaralı olarak yakalanan Hogir Cudi kod adlı terörist Cemal Soreş'in ifadeleri, PKK/YPG'nin çocukları nasıl kullandığını da bir kez daha ortaya koydu.

PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar

Mehmetçiğin zamanında hastaneye yetiştirmesiyle 2 ayağı diz kapağından kesilmekten kurtulan ve "Bize yıllardır Türk askerinin infaz yaptığı anlatıldı ama siz beni ölümden kurtardınız" diyen Soreş, örgütün iç yüzünü şöyle anlattı: "2013'te HPG'nin eski yöneticisi 'Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef Al Muhammed ve 75 Suriyeli örgüt üyesi ile birlikte Kandil'den ayrılarak Suriye'ye geçip YPG saflarına katıldık. Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'da, kurulan kampa yerleştik.

KARAYILAN KANDİL'DEN ARADI

Örgüt, 2016 - 2017 kasımı arasında bölgede yaşayan, yaşları 13-17 arasında bin 500'den fazla çocuğu ailelerinden koparıp bu kampa getirdi. Kaçırılarak ya da kandırılarak getirilen bu çocukların çoğunluğu Afrin ve Haseke'dendi. Bir kısmı da Menbiç'te PYD'nin kararıyla kapatılan okullardan getirilen çocuklardı. Bu çocuklara, Afrin'in Hacıhasanlı bölgesindeki ormanlık alanda kampta siyaset ve silah eğitimi verildi.

Yatakhanenin duvarlarına Ocak 2014'te, DEAŞ'lılar çıkan çatışmada ölen 15 yaşındaki Dalil Riyad Kasım Khalil'in fotoğrafları asılarak, bir kahraman olarak anlatılıyordu. Abdullah Öcalan'ın her yerde fotoğrafları asılı olan kampa, Türkiye'nin Afrin operasyonundan birkaç hafta önce Kandil'den görüntülü telefonla bağlanan Murat Karayılan, yemekhanede toplanan çocuklara, "Kürdistan kurulduğunda her biriniz kendi şehirlerinizin polisi olacaksınız" diye seslendi.

KORKANLARA CESARET HAPI

Afrin operasyonunun ikinci gününde ise YPG'nin üst kadrosu, Kandil'den gelen talimatla Darmık, Burseya, Keltepe, Racu, Cinderesi ve Afrin şehir merkezi çevresindeki tüm mevzilere bu çocuklarıyerleştirdi. Türkiye'den ilk top atışlarının başlamasıyla da bu mevzilerdeki çocukların ağlamaya başladığı haberleri gelmeye başladı. Bunun üzerine diğer mevzilerin arkasında duran diğer örgüt üyeleri, çocuklara zorla cesaret hapı yutturmaya başladı. Yutmak istemeyenlere de döverek yutturdular.

**KENDİLERİ HEMEN KAÇTI

Bu çocukları çatışmaların ön saflarına canlı kalkan olarak kullanıp kendileri ise daha arkada mevzilenen diğer teröristler hem ilk ateşten kurtuldu hem de kaçma fırsatı buldu. Onlarca çocuğu küçük yaşta terörist ölüme gönderen terör örgütü, bugüne kadar ölen hiçbir çocuğu açıklamadı.**

Bu çocukları çatışmaların ön saflarına canlı kalkan olarak kullanıp kendileri ise daha arkada mevzilenen diğer teröristler hem ilk ateşten kurtuldu hem de kaçma fırsatı buldu. Onlarca çocuğu küçük yaşta terörist ölüme gönderen terör örgütü, bugüne kadar ölen hiçbir çocuğu açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
PKK terörist Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sadece hapla kandırılmıyorlar, zorla tecavüzlerde ediliyor, o onüç onbeş yaşındaki kız çocuklarının çoğu hamile
lanet olsun topunuz a
Bütün bunlara rağmen, bütün bu olayların senelerce dillendirilmesine rağmen; aynı tas, aynı hamam; halen bu örgütün meclisteki uzantısı yasal bir biçimde siyaset yapabiliyor; hatta cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor! Hayreti mucip!
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