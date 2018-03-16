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PKK çöküşte! Afrin’den kaçıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

PKK/PYD terör örgütünün Kandil’den gelen sözde liderlerinin sivil araçlarla Afrin’den kaçmaya başladığı bildirildi.

PKK çöküşte! Afrin’den kaçıyorlar

Dün gece saat 21.00 sıralarında Afrin’den birer ikişer sivil araçlarla kaçıp Basuta’ya gelen PKK terör örgütü sözde liderleri, buradan da Neble’ye ve daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne gitti. Basuta’dan ayrılan ikinci grup terörist liderleri ise, Tel Rifat’tan geçerek Fafin köyüne gitti.

RAKKA'YA GÖTÜRÜLECEKLER

Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD sözde liderlerinin buradan rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüleceği kaydedildi.

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PKK Afrin TSK zeynep selvili YPG

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