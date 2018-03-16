PKK çöküşte! Afrin’den kaçıyorlar

Dün gece saat 21.00 sıralarında Afrin’den birer ikişer sivil araçlarla kaçıp Basuta’ya gelen PKK terör örgütü sözde liderleri, buradan da Neble’ye ve daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne gitti. Basuta’dan ayrılan ikinci grup terörist liderleri ise, Tel Rifat’tan geçerek Fafin köyüne gitti.
RAKKA'YA GÖTÜRÜLECEKLER
Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD sözde liderlerinin buradan rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüleceği kaydedildi.
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