PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

ABD kafasındakini uygulamak için sürekli yalanla zamana oynuyor. Bu yalanların en kuyruklusu da PKK ile YPG/PYD’nin farklı olduğu, dahası, PKK’ya karşı mücadelede Türkiye’nin yanındayız gibisinden söylemler. Çünkü birinin CIA raporuyla, diğerinin de doğrudan PKK’ya verilen desteklerle tam aksi olduğu çok net ortada. Öyle ki bu destekler arasında Türkiye’nin 2006-2007’de Kandil’e baskın yapıp PKK’nın lider kadrosunu paketlemesi ya da yok etmesini önlemek dahi var. Tabii yine oyalama ve yutturmaca taktiğiyle. Nasılını Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı, emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin anlatıyor:

ABD'nin Türkiye'ye karşı ikiyüzlü davrandığını belirten Tunca Bengin 'ABD’nin tüm hamleleri oyalama ve yutturmaca üzerine kurgulu' ifadelerini kullandı. Washginton'un Ankara'nın önünü kesmek için sürekli sürekli yalanlarla zaman kazandığının altını çizen Bengin, 2006 yılında terör örgütü PKK liderlerine düzenlenecek operasyonun ABD tarafından nasıl engellendiğini yazdı.

“2006-2007’de Kandil’deki lider kadronun Özel Kuvvetler operasyonuyla kaçırılması gündeme geldi. Bunun için yapılan çalışmalar var. Türk Özel Kuvvetleri, MİT, CIA ve ABD Özel Kuvvetleri’nden oluşan özel bir ekip her hafta cuma günü Ankara’da toplanır, kendilerine gelen istihbari bilgiler ve görüntülerle, Murat Karayılan, Cemil Bayık nerede, isim isim tespit eder, durum değerlendirmesi yaparlardı. Amaç, bir baskınla Karayılan, Bayık ve diğer lider kadronun kaçırılması ya da vurulmasıydı. Ama ABD’liler bu konuda Türkiye’yi hep oyaladılar.”

Kandil’e baskın için planlama yapıldı ama operasyon yapılamadı yani?

“Evet. 2005-2006’larda çok fazla terörist saldırısı oluyordu. Türkiye’nin baskısı ve zorlamasıyla da ABD Kandil’e ortak operasyon yapalım demek zorunda kaldı. Hatta Türkiye ile ABD çok büyük tartışma yaşadı. Bunun üzerine ABD’liler Türkiye’yi kaybetmemek için bunu yaptılar. Çünkü o yıllarda Irak yeni yeni şekillenmeye başlamıştı. Türkiye bizim düzenimizi bozmasın diye oyaladılar.”

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