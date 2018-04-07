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PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

2006-2007 yılında terör örgütü PKK'nın lider kadrosuna operasyon planlandığı fakat operasyonun ABD'nin oyalaması nedeniyle yapılamadığı ortaya çıktı. Milliyet'ten Tunca Bengin bugünkü 'PKK liderlerine baskın planlandı, ABD oyaladı' başlıklı yazısında, yaşananların detaylarını anlattı.

PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

ABD'nin Türkiye'ye karşı ikiyüzlü davrandığını belirten Tunca Bengin 'ABD’nin tüm hamleleri oyalama ve yutturmaca üzerine kurgulu' ifadelerini kullandı. Washginton'un Ankara'nın önünü kesmek için sürekli sürekli yalanlarla zaman kazandığının altını çizen Bengin, 2006 yılında terör örgütü PKK liderlerine düzenlenecek operasyonun ABD tarafından nasıl engellendiğini yazdı.

Tunca Bengin yazısında şu ifaledeleri kullandı;

ABD kafasındakini uygulamak için sürekli yalanla zamana oynuyor. Bu yalanların en kuyruklusu da PKK ile YPG/PYD’nin farklı olduğu, dahası, PKK’ya karşı mücadelede Türkiye’nin yanındayız gibisinden söylemler. Çünkü birinin CIA raporuyla, diğerinin de doğrudan PKK’ya verilen desteklerle tam aksi olduğu çok net ortada. Öyle ki bu destekler arasında Türkiye’nin 2006-2007’de Kandil’e baskın yapıp PKK’nın lider kadrosunu paketlemesi ya da yok etmesini önlemek dahi var. Tabii yine oyalama ve yutturmaca taktiğiyle. Nasılını Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı, emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin anlatıyor:

“2006-2007’de Kandil’deki lider kadronun Özel Kuvvetler operasyonuyla kaçırılması gündeme geldi. Bunun için yapılan çalışmalar var. Türk Özel Kuvvetleri, MİT, CIA ve ABD Özel Kuvvetleri’nden oluşan özel bir ekip her hafta cuma günü Ankara’da toplanır, kendilerine gelen istihbari bilgiler ve görüntülerle, Murat Karayılan, Cemil Bayık nerede, isim isim tespit eder, durum değerlendirmesi yaparlardı. Amaç, bir baskınla Karayılan, Bayık ve diğer lider kadronun kaçırılması ya da vurulmasıydı. Ama ABD’liler bu konuda Türkiye’yi hep oyaladılar.”

Kandil’e baskın için planlama yapıldı ama operasyon yapılamadı yani?

“Evet. 2005-2006’larda çok fazla terörist saldırısı oluyordu. Türkiye’nin baskısı ve zorlamasıyla da ABD Kandil’e ortak operasyon yapalım demek zorunda kaldı. Hatta Türkiye ile ABD çok büyük tartışma yaşadı. Bunun üzerine ABD’liler Türkiye’yi kaybetmemek için bunu yaptılar. Çünkü o yıllarda Irak yeni yeni şekillenmeye başlamıştı. Türkiye bizim düzenimizi bozmasın diye oyaladılar.”

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PKK PKK liderleri Terör örgütü Kandil operasyon baskın

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
BUYUK HARFLERLE YAZIYORUM . SEÇİME YAKIN BIR KAÇINI İNDİRECEKLER . NE İÇİNMİ ? OY İÇİN . SAYGILARIMLA ARZ EDERIM :)
ben aday olsaydım bende aynı şeyi yapardım trump bile ruslarla anlaşmış seçimi kazanmak için yapılan herşey mübahtır.
Şok mu? Ne şoku?Bilinen bir gerçek. PKK ABD’nin BOP Örgütü en başından beri.
DEVLET ADAMI OLMAK ZORDUR. KARARLILIK BİLGİ VE VATAN AŞKI İSTER. ÖYLE HERKES YAPAMAZ HELE VATANINA ARAZİ DİYEN TÜRKLÜĞÜ BENİMSEMEMİŞ İNSANLAR HİÇ YAPAMAZ.
93 te osman pamukoglu 3000 bin kisi olan örgütü tek kalemde bitirecekken ankara amerikanin izni olmadigi icin dokunamamisti neyine sok oluyorsunuz
bu ülke muz cumhuriyeti değil birilerinin hatasını sürekli başka yerlerde aramaktan vazgeçin
Günaydın abd'yi boşver, açılım, çözüm , analar ağlamasın, megri megri, kobanidekilerin alnından öpüyorum, İŞİD icin birkaç heyecanlı sünni genç diye oyalayanları görsek resim tam olur, kral çıplak diye tempo tutarız..
İSRAİL' İN KULLANDIĞI KÖSTEBEK KILIKLI PİSLİKLER BUNLAR.
ne demek bu şimdi ABD olmadan nefesmi alamıyorsun sen onun talimatı olmadan hiç bir şey yapamıyormusun sonrada ben büyük devletim deyip havamı basıyorsunuz
aman ne buyuk sok ankara bilmiyordu gazeteci aciga cikardi
IRAK'TA NÜKLEER SİLAH VAR DEDİLER, PARÇALANDI, AYNI ŞEKİLDE SURİYE. GÜNEYDOĞUDA BU PİSLİKLER VAR BUNLAR SÖZDE BÜYÜK İSRAİL PROJESİ. AMA SONLARINI HAZIRLIYORLAR FARKINDA DEĞİLLER.
amerikalılar barışçı ve yiğit insanlardır.yaşasın türk-amerikan dostluğu.
PKK DENEN PROJE BÜYÜK İSRAİL'İN BİR PARÇASIDIR.IRAK, SURİYE VE GÜNEYDOĞU TOPRAKLARI BU PROJENİN ÜRÜNÜDÜR. BU TEZGAHA BURADAN BAKILMALI. YOKSA O SATILMIŞLAR BİTMAZ. ONLAR PİYON, BİRİ GİDER BİRİ GELİR.
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