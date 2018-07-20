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PKK, Musul'da sığınak kazıyor iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Musul'un Sincar ilçesi ve çevre bölgelerindeki güvenlik zafiyetini fırsat bilen terör örgütü PKK'nın, yuvalandığı bölgede sığınaklar kazdığı iddia ediliyor

DUHOK (AA) - Irak güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırından çekilmesinin ardından, terör örgütü PKK'nın, güvenlik boşluğundan istifade ederek, Musul'un Sincar ilçesi ve çevresinde yuvalandığı iddia edildi.

Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusunun sınır bölgelerinden çekilmesinin ardından, PKK ve ona bağlı gruplara tekrar Sincar'da konuşlanma fırsatı doğduğunu ifade etti.

Örgütün, Musul’da 3 sığınak yaptığını dile getiren Huveyt, Irak ordusunun sınır bölgelerinden çekilmesinden meydana gelen güvenlik boşluğunu fırsat bilen PKK'nın, söz konusu bölgelerde yuvalanmaya başladığı bilgisini verdi.

-Bölge halkı, PKK'nın haraç toplamasından endişeli

Huveyt, Musul halkının örgütün kente sızmasından endişe duyduğunu ifade ederek, "Bölgede yaşayan insanlar, PKK’nın gelecekte haraç toplamasından endişeli." dedi.

Örgütün bölgede yayılmacı bir politika izlemesinden Irak merkezi hükümetini sorumlu tutan Huveyt, "Eğer Irak hükümeti ve Haşdi Şabi'nin rızası olmazsa, PKK ne Şengal (Sincar) ne de Musul’a ayak basabilir." iddiasında bulundu.

Musul İl Meclisi Üyesi Seydo Hüseyin Tatani de örgütün Musul'da konuşlanmaya başladığı iddiasına destek vererek, teröristlerin Suriye ile Irak arasında rahat bir şekilde gidip geldiğini, Sincar ve sınır bölgelerinde sığınak sayılarını arttırdığını söyledi.

- Sincar'daki güç dengesi

Irak-Suriye sınırına çok yakın bir mesafedeki Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, önemli stratejik konumundan ötürü ABD'li askeri danışmanlar ile Irak ordusu yer alıyordu. ABD'li askerler, kısa bir süre önce Irak-Suriye sınırına ulaşmış, tüm sınır şeridini kontrol altına almayı hedefledikleri belirtilmişti.

Söz konusu güçlerin yanı sıra, ilçede Haşdi Şabi, PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar ve IKBY Peşmerge Bakanlığından ayrılan Ezidi silahlı gruplar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017 tarihine kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

Türkiye, Mart ayında, PKK'nın Sincar'daki varlığı ve meydana getirdiği stratejik güvenlik tehlikesi nedeniyle bölgeye askeri operasyon düzenleyebileceği sinyali vermişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ihtimali konuşulurken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 26 Mart'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ve PKK'nın bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

PKK'nın yanı sıra Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

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Musul Musul İl Meclisi Üyesi Seydo Hüseyin Tatani Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huv PKK

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