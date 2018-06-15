HABER

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari bölgesinde bugüne kadarki en fazla miktarda PKK mühimmatının ele geçirildiğini söyledi.

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Bayram ziyareti kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Kalana Üs Bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradaki asker ve polislerin bayramını kutladı.

pkk2

İkiyaka Dağları bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendiriyoruz. 116 adet kalaşnikof, 1 adet doçka, 5 adet piyade tüfeği, 3 adet güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 adet biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet bomba atar, 1 adet av tüfeği, 217 adet el bombası, 239 adet taarruz tipi el bombası ele geçirildi. Bunun ötesinde de aldığımız bilgi çerçevesinde yaklaşık 2 kamyon mühimmat. Özellikle terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini arkadaşlarımız ele geçirmiş oldular. Bu operasyonu yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

pkk1

İHA

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Türkiye sağlıkta dijital olmada üst düzeydeTürkiye sağlıkta dijital olmada üst düzeyde
Akçakale'de Suriyelilerin buruk bayramıAkçakale'de Suriyelilerin buruk bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova Süleyman Soylu PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.