PKK'nın hain planı son anda engellendi

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde; 500 kilogram amonyum nitrat (toprağa gömülü vaziyette), 800 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 7 adet terörist kıyafeti, 3 adet pil bloğu, 1 adet 3 tonluk su deposu, 1 adet çanta, 2 adet takım elbise, 1 adet terör örgütüne ait afiş, 50 kilogram deterjan ve detektör köpeği Köken ile yapılan kontrollerde, patlatılmaya hazır 3 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış 150 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği uzman ekiplerimizce imha edilmiştir" denildi.