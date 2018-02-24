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PKK'nın hain planı son anda engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 21:07 | Son Güncelleme

Tunceli kırsalından, ses getirecek eylem yapmak için büyükşehirlere gitmek üzere olan 2 PKK'lının Çiçekli bölgesinden il dışına çıkacakları istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda, 2 teröristin takım elbiselerini sığınakta bırakarak kaçtığı belirtildi.

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde; 500 kilogram amonyum nitrat (toprağa gömülü vaziyette), 800 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 7 adet terörist kıyafeti, 3 adet pil bloğu, 1 adet 3 tonluk su deposu, 1 adet çanta, 2 adet takım elbise, 1 adet terör örgütüne ait afiş, 50 kilogram deterjan ve detektör köpeği Köken ile yapılan kontrollerde, patlatılmaya hazır 3 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış 150 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği uzman ekiplerimizce imha edilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Tunceli terörist istihbarat

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