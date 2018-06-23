PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK’ya yönelik 10 Mart’ta Kuzey Irak’ta başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken sınır ötesinde belirlenen noktalar vurulmaya devam ediyor. 4 aylık süreçte yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün kalbi Kandil’deki bir kontrol noktası böyle görüntüledi.
KONTROL NOKTASINI BOŞ BIRAKMIŞLAR
Kaydedilen görüntülerde Kandil’in merkezine çıkan yol üzerindeki PKK’nın kontrol noktasının boş olduğu görüldü. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin İHA ve SİHA’larının yanı sıra F16 bombardımanından kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı ve mobil olarak devriye gezdiği öğrenildi.
ÖCALAN'IN POSTERİ DİKKAT ÇEKTİ
Kontrol noktasının hemen yanında bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın dağa kazınmış posteri de dikkat çekti. (İHA)
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