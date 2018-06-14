PKK'nın Kandil'deki lider kadrosu hangi ülkeye kaçtı?

TSK’nın başlattığı Kandil harekâtı sürüyor. Hedef, teröristlerin ulaşılamaz sandıkları ana karargâhlarına ay yıldızlı bayrağı dikmek ve bölgede meşru bir güç tesis edilinceye kadar da orada kalmak. Yani daha öncekiler gibi gidip de hemen dönmek yok. Çünkü sürekli atıp tutan teröristler Mehmetçik’i karşılarında görünce, daha doğrusu geldiğini duyunca tüyüyor, TSK’nın gerekli temizliği yapıp bölgeden ayrılmasından sonra yine ortaya çıkıyorlardı. Dolayısıyla da bu kez böyle bir durumun olması söz konusu değil. TSK, ülkeye terörist girişlerini önlemek ve Kandil’i bir daha alevlenmemek üzere söndürmek konusunda son derece kararlı. Tabii PKK’nın lider kadrosunu hepten susturmayı da...

“Burada çok fazla birliğe, yani öyle 30-40 bin kişiye de gerek yok. 7-8 bin kişilik bir birlikle değişik yerlere üs kurmak suretiyle çok rahatlıkla Kandil kontrol altına alınabilir. Çünkü Türkiye’nin artık hem profesyonel hem de bu işlerde pişmiş bir ordusu ve silahlı, silahsız İHA’ları var. İstihbarat olarak da çok geliştik. 3-4 ayda Kandil temizlenir.”

Ya PKK’nın lider kadrosu?



“Hiçbir zaman PKK Kandil’de cephe savunması yapmaz. Afrin’de yapmaya kalktı, eline yüzüne bulaştırdı, kaçtı gitti ondan sonra. Onun için terör örgütü liderleri de orada kalmazlar, kaçmışlardır.”

Nereye?

“Gidecekleri yerler belli; ya Süleymaniye tarafına ya İran’a kaçmışlardır. Zaten Cemil Bayık’ın, Murat Karayılan’ın İran’la ilişkileri iyi, büyük ihtimalle oradadırlar. Gidebilecekleri 8-9 adres var değişik yerlerde. Türkiye İran’dan bunları alabilir mi? Zor. İran vermez çünkü kullanıyor onları zaman zaman. Onlar için ayrı operasyon yapılması gerekiyor.”

Fırat’ın doğusuna kaçabilirler mi?



“Kaçabilirler ama oralarda kontrol etmek, yakalamak çok daha kolay. Zaten ben ona ABD’nin de izin vereceğini sanmıyorum çünkü böyle bir şey olursa Türkiye Fırat’ın doğusu için çok daha fazla tepki gösterir. ABD şimdi ‘Merak etme, burası PKK’nın yeri değil’ diye Türkiye’yi yumuşatmaya çalışıyor.”