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PKK'nın mafyası Afrin'de! Lüks villada korkunç infazlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 06:54 | Son Güncelleme

PKK’nın Afrin sorumlusu Abdo Hayr'ın, uyuşturucudan elde ettiği gelirle Afrin'de yer alan süper lüks villasında yaşadığı öğrenildi. Uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröristi bulunan Hayr’ın en büyük tutkusunun klasik otomobiller olduğu belirtildi. Ayrıca Hayr'ın infazları da cins atlarının da bulunduğu çiftliğinde yaptığı ortaya çıktı.

PKK'nın mafyası Afrin'de! Lüks villada korkunç infazlar...

Irak, Suriye ve Türkiye’de binlerce çocuğu ailelerinden koparıp ölüme gönderen terör örgütü elebaşıları süper lüks villalarda sefa sürüyor. Bunlardan biri, PKK’nın Afrin’deki sorumlularından Abdo Hayr. Uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröristi bulunan Hayr, elde ettiği kara parayla lüks içinde yaşıyor. Hayr, Afrin genelinde yönettiği 8 ayrı uyuşturucu imalathanesinde 13-18 yaş arası çocukları çalıştırıyor. Dikmetaş, Cinderes, Raco ve Deyrisuvan bölgelerinde yüzlerce dönümlük alanda uyuşturucu ekim ve hasat işlerini yürüten Hayr, klasik araç koleksiyonuyla biliniyor ve tamamı cins atlardan oluşan bir de çiftliğin sahibi.

LÜKS ARAÇLAR VE 5 VİLLA

Terör örgütünün uyuşturucu üretim ve pazarlama ayağında önemli bir yere sahip Abdo Hayr, sosyal medya hesabından PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah ve Suriye’de devlet terörü estiren Beşşar Esed’i övücü konuşma ve paylaşımlar da yapıyor. Terör ve uyuşturucu rantından elde ettiği gelirle gayrimenkul yatırımları da yapan Hayr’ın, her biri 1,5 milyon dolar değerinde 5 villası var. Lüks cipler ve klasik otomobillere de meftun Hayr, aynı zamanda atlara olan düşkünlüğü sebebiyle Afrin’de 4 milyon dolara bir de at çiftliği kurdu.

İNFAZLARI DA O YAPIYOR

Afrin’den Güney Afrika’ya dek uzanan uyuşturucu pazarlama tezgahının başında olan isimlerden Abdo Hayr, örgütün infaz emri verdiği militanlara yönelik işkenceleriyle tanınıyor. Muhaliflerin Halep’ten çıkması sonrası Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgelerinde yaşayan Kürtleri Afrin’de savaşma konusunda ikna için görevlendirilen Hayr, 2017 yılı başında 3 ay boyunca Halep’te kaldı. PKK-Rejim işbirliğiyle devam eden ikna sürecinde Halep’ten 500’den fazla PKK’lının Afrin’e getirilmesinde başrolü oynadı.

YENİ GÜZERGAH ARIYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Zeytin Dalı Harekâtı’nı gerçekleştiren Mehmetçik ve ÖSO, sınırdan yapılan uyuşturucu, terörist ve insan kaçakçılığı kanallarını tamamen kapattı. Kaçakçılık kanalları tıkanan PKK üst yönetimi ise Abdo Hayr’a “Yeni güzergah bul” talimatı verdi. Terör hattında yeni güzergah telaşına düşen Hayr, uyuşturucuyu Fırat Kalkanı bölgesinden Kaibe köyü ve Azez-Siccu üzerinden Mersin-Taşucu’ya ulaştırmaya çalıştı. Ancak alınan önlemler, Hayr’ın yeni planına darbe vurdu. Öncüpınar ve Cerablus bölgelerinde ÖSO bölgelerindeki bağlantıları aracılığıyla uyuşturucu geçirmeye çalışan çeteye ait milyonlarca hap ve zehre güvenlik güçleri tarafından el konuldu.

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Afrin abdo hayr Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Suriye PKK PYD

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
o değilde afrin neymiş be..alayı afrinli çıktı..dünyanın suç merkezi afrin galiba..bu bir tesadüf mü..o zaman afrini yerle bir edelim allah allah hucum haydi yallah mehter..türk mileti türk milleti aşk ile sev milliyeti..duygusalız biraz bunu kulanmak istiyorlar arkadaşlar kanmayalım..din ve milliyetçiliğimizi kullanıyorlar..bunu biliyorsunuz biliyorum ama yinede hatırlatmak istedim..partiyi değil ülkemizi sevelim..ülke gidince dinimiz gitmez yine yaşarız dinimizi..ama türk milleti özgürdür vatanda namustur..aşk ile sevelim milliyeti..
uyuşturucu değince aynen hırsızlık gibi ilk akla gelen akp onun aracılığı ile pazarlıyordur
yandas yeni safak yaziyor
abdu hayr ne yapar ne eder bir şekilde bu uyuşturucuları afrinden çıkartır.kendisi tünel konusunda çok uzman birine benziyo.gerekirse 50-100 km.tünel kazdırır bu hapları yollar ondan sonra gelsin paralar ooh.
orada belirsizlik değil de resmi bir devlet olsaydı veya olmaya devam etseydi bu kanunsuz işleri yapamazdı.
afrin sehrind kacak yeri artık yok gittiği hernokta ihbar ediliyor
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