PKK'nın mafyası Afrin'de! Lüks villada korkunç infazlar...

Irak, Suriye ve Türkiye’de binlerce çocuğu ailelerinden koparıp ölüme gönderen terör örgütü elebaşıları süper lüks villalarda sefa sürüyor. Bunlardan biri, PKK’nın Afrin’deki sorumlularından Abdo Hayr. Uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröristi bulunan Hayr, elde ettiği kara parayla lüks içinde yaşıyor. Hayr, Afrin genelinde yönettiği 8 ayrı uyuşturucu imalathanesinde 13-18 yaş arası çocukları çalıştırıyor. Dikmetaş, Cinderes, Raco ve Deyrisuvan bölgelerinde yüzlerce dönümlük alanda uyuşturucu ekim ve hasat işlerini yürüten Hayr, klasik araç koleksiyonuyla biliniyor ve tamamı cins atlardan oluşan bir de çiftliğin sahibi.

LÜKS ARAÇLAR VE 5 VİLLA



Terör örgütünün uyuşturucu üretim ve pazarlama ayağında önemli bir yere sahip Abdo Hayr, sosyal medya hesabından PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah ve Suriye’de devlet terörü estiren Beşşar Esed’i övücü konuşma ve paylaşımlar da yapıyor. Terör ve uyuşturucu rantından elde ettiği gelirle gayrimenkul yatırımları da yapan Hayr’ın, her biri 1,5 milyon dolar değerinde 5 villası var. Lüks cipler ve klasik otomobillere de meftun Hayr, aynı zamanda atlara olan düşkünlüğü sebebiyle Afrin’de 4 milyon dolara bir de at çiftliği kurdu.