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PKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-IŞİD'in, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı. Başta çocuklar olmak üzere, Afrin'de yaşayan sivillerin hayatı hiçe sayılarak geliştirilmeye çalışılan tahkimatın inşasında, çocukları kaçırılarak silah altına alınan bölge halkının, zorla ve tehditle çalıştırıldığı belirlendi.

PKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdı

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, YPG/PKK-IŞİD üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG/PKK-IŞİD'li teröristler, TSK'nin ilerleyen süreçte düzenleyeceği kara harekatına karşılık, elinde tuttuğu Afrin'deki tahkimatı artırmaya çalışıyor ve yeni taktikler geliştiriyor.

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BM: YPG, sivillerin Afrin’den çıkmasına engel oluyorBM: YPG, sivillerin Afrin’den çıkmasına engel oluyor

ZORLA VE TEHDİTLE

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen çalışmalarda teröristlerce, Afrin çevresi ile ilçede bazı bölgelerin hendek ve toprak setlerle çevrildiği ortaya çıktı.
Set ve hendeklerin, bölgedeki terör örgütleri tarafından hem mevzi hem de engel sistemi olarak tasarlandığı tespit edildi.

Hendeklerin, yaklaşık 2 metre genişliğe ve 2 metre derinliğe, toprak setlerin ise yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaştığı belirlenirken, teröristlerin bu tahkimatları güçlendirme çalışmaları fotoğraflara yansıdı.

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Başta çocuklar olmak üzere, Afrin'de yaşayan sivillerin hayatı hiçe sayılarak geliştirilmeye çalışılan tahkimatın inşasında, çocukları kaçırılarak silah altına alınan bölge halkının, zorla ve tehditle çalıştırıldığı belirlendi.

Teröristlerin, yapılan tahkimatlarla şehirlerin doğal yapısını bozduğu ve bölge halkının yaşam koşullarını iyice zorlaştırdığı değerlendirildi.
Afrin'de yaşayan binlerce sivilin hayatını hiçe sayarak, şehri tahkimatlı mevzi haline getiren teröristlerin, bölge halkının şehri terk etmesine engel olduğu ve sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmaya devam ettiği belirlendi.

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TERÖRİSTLER AFRİN'E PAÇAVRALARINI ASTI

Terör örgütü mensuplarının, Afrin ilçe merkezine astıkları paçavralar ve sözde örgüt mensuplarının fotoğraflarıyla Suriye'ye ait olan bu şehri, "sözde kanton yapılanmasına aitmiş gibi" gösterme çabasında olduğu değerlendirildi.

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Teröristlerce, ilçenin giriş kapısının üzerine Kürtçe ve Arapça yazılı "Ziyaretiniz için teşekkürler" yazısı dikkati çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.

Teröristlere atıfta bulunan Dujarric, "Yerel yetkililer halen Afrin'den kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli.” ifadesini kullanmıştı.

(AA)

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TSK Afrin Zeytin Dalı Harekatı IŞİD DEAŞ DAEŞ YPG sivil hendek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
başkomutan ve çocuklarını ordunun başında görmek istiyoruz
isid le pyd ypg savaşmış zaten..isid le ypg nin ne alakası var..bizim medya yi anlamak zor gerçekten..bu medyaya inansam gerçekten evinin yolunu şaşırırım..
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