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PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 07:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor' dedi.

PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar

BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren “korkunç” cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

RAKKA'DAKİ ERKEKLERE TEHDİT

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
PKK rapor BM cinsel işkence

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