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PKK şüphelileri sınırda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 10:40 | Son Güncelleme

PKK şüphelileri sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Bulgaristan sınırında askeri yasak bölgede biri kadın 2 kişiyi yakaladı.

Üzerinde Suriye kimlik kartı olan ve Suriyeli olduğunu söyleyen kadının Türk vatandaşı Nusaybin doğumlu H.E olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen H.E ile Ç.Ö gözaltına alındı.

Zanlılar Edirne Merkez Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
terör zanlı

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