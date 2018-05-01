PKK şüphelisi çift sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeyken yakalanan 2 PKK şüphelisinden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Üyüklütatar köyünde Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaya ve sırt çantalı kişileri durdurdu.

Yapılan incelemede, şüphelilerin Berivan G. (29) ve Fırat G (27) olduğu tespit edildi. Berivan G'nin üzerinde yabancı kimlik kartı bulundu.

Araştırma sonucu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında cumhuriyet savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yaralı olarak ele geçirilen "Azad Çüngüş" kod adlı PKK'lı teröristin ifadesinden, Fırat G'nin işbirlikçisi olarak adının geçtiği belirlendi. Fırat G'nin Tunceli'nin Malazgirt ilçesine bağlı köyde bir dönem öğretmenlik yaptığı da öğrenildi.

Savcının talimatıyla Berivan G. ve Fırat G. çifti gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Fırat G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Berivan G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen Fırat G'nin, terör örgütü üyeliğinden Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldığı ve çeşitli mahkemelerce yakalama kaydı bulunduğu tespit edildi.

