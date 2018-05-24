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PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Şüpheli, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınır askerlerinin düzenlediği operasyonda yakalanan kaçaklardan biri, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

"Hudut kartalları" olarak da anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, bir grup kaçağı Meriç ilçesinde 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakaladı.

Kaçaklar arasında yer alan ve kendisini Iraklı olarak tanıtan bir şüphelinin, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı bulunan Berivan A. (27) olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaçak sınır

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