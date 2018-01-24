PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programında Didem Aslan'ın komnuğu oldu. Afrin operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulunan Perinçek teröristlerin teslim olmaya hazırlandığını iddia etti.
İşte Perinçek'in açıklamalrından öne çıkan satır başları;
'Harekat sert bir harekat. Nerden anlıyoruz. Amerika geri adım atıyor. Bakıyoruz Hollanda'sı, NATO'su hepsi geri adım atıyor. PKK'yı korumaktan vazgeciyorlar. PKK şu anda teslim olmayı tartışıyor. Teslim olmayı tartışırken Beşar Esad'a mı teslim olalım.Yoksa TSK'ya mı teslim olalım. Bunu konuşuyorlar. Didem Aslan'ın bu bilgi nereden sorusu üzerine Bu bilgi sağlam kaynaklardandır. Güvenilir kaynaklardandır. Şu anda HDP içinde de büyük tartışma var. Biz İsrail'e Amerika'ya alet olduk. tartışma başladı. Kürt sorununu çözmek öncelikle silah kullanmaya bağlıydı. Karşıda Amerika'nın silahlandırdığı bir güç vardı. Teslim olmak isteseler bile Amerika izin vermez. Yumuşatılması lazımdı. Şimdi bu yapılıyor. Cumhurbaşlığının yaptığı açıklamaya göre terör koridorunun kapatılması lazım. Harekat bütün Suriye'nin kuzeyini kapsamaktadır. TSK'nın yaptığı açıklamalara da baktığımız zaman bütün Suriye'nin kuzeyini kapsadığını görürüz.'
METE YARAR'A TEPKİ
Programda söz alan eski asker Mete Yarar bölgenin analizini yaparken PKK'nın oradaki lojistik hazırlıklarını ayrıntılı olarak anlatmasına Perinçek sert tepki gösterdi. Doğu Perinçek Hiç bir komutan düşmanın gücünü ballandıra ballandıra anlatmaz' dedi. Mete Yarar'ın 'Ben eğer yanlış bir şey anlattıysam burada mesleği bırakırım. Bütün bunları PKK'nın gücünü ve yaptığı hazırlığı anlatmak ve arkasındaki yapıya dikkat çekmek için söyledim.' yanıtını ise 'Bunları bırakın ben değerlendireyim.' dedi.
PYD/PKK SURİYE DEVLETİNE TESLİM OLMAK İÇİN İLİŞKİYE GEÇTİ
Doğu Perinçek sözlerine şöyle devam etti. 'Şu anda telefon aldım. Suriye'den bildiriyorlar. PYD Teslim olmak için suriyeli yetkillerle ilişkiye girmişler. Bizim Şam'da Büromuz var. Kaynaklarımız var. Bilgimiz şundan ibaret. Örgüt PYD/PKK Suriye devletine teslim olmak istiyor. Suriye devleti ile bağlantıya girmişler. Bizim Şam'daki büromuzdan iletilen son dakika bilgisi bu şekilde.'
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