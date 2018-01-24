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PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 23:05 | Son Güncelleme 5 saat önce

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında Doğu Perinçek flaş iddialarda bulundu. Perinçek, Afrin'deki PKK/PYD'li teröristlerin Esad rejimi ile pazarlık yaptığı ve teslim olma hazırlığında olduğunu iddia etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programında Didem Aslan'ın komnuğu oldu. Afrin operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulunan Perinçek teröristlerin teslim olmaya hazırlandığını iddia etti.

İşte Perinçek'in açıklamalrından öne çıkan satır başları;

'Harekat sert bir harekat. Nerden anlıyoruz. Amerika geri adım atıyor. Bakıyoruz Hollanda'sı, NATO'su hepsi geri adım atıyor. PKK'yı korumaktan vazgeciyorlar. PKK şu anda teslim olmayı tartışıyor. Teslim olmayı tartışırken Beşar Esad'a mı teslim olalım.Yoksa TSK'ya mı teslim olalım. Bunu konuşuyorlar. Didem Aslan'ın bu bilgi nereden sorusu üzerine Bu bilgi sağlam kaynaklardandır. Güvenilir kaynaklardandır. Şu anda HDP içinde de büyük tartışma var. Biz İsrail'e Amerika'ya alet olduk. tartışma başladı. Kürt sorununu çözmek öncelikle silah kullanmaya bağlıydı. Karşıda Amerika'nın silahlandırdığı bir güç vardı. Teslim olmak isteseler bile Amerika izin vermez. Yumuşatılması lazımdı. Şimdi bu yapılıyor. Cumhurbaşlığının yaptığı açıklamaya göre terör koridorunun kapatılması lazım. Harekat bütün Suriye'nin kuzeyini kapsamaktadır. TSK'nın yaptığı açıklamalara da baktığımız zaman bütün Suriye'nin kuzeyini kapsadığını görürüz.'

METE YARAR'A TEPKİ

Programda söz alan eski asker Mete Yarar bölgenin analizini yaparken PKK'nın oradaki lojistik hazırlıklarını ayrıntılı olarak anlatmasına Perinçek sert tepki gösterdi. Doğu Perinçek Hiç bir komutan düşmanın gücünü ballandıra ballandıra anlatmaz' dedi. Mete Yarar'ın 'Ben eğer yanlış bir şey anlattıysam burada mesleği bırakırım. Bütün bunları PKK'nın gücünü ve yaptığı hazırlığı anlatmak ve arkasındaki yapıya dikkat çekmek için söyledim.' yanıtını ise 'Bunları bırakın ben değerlendireyim.' dedi.

PYD/PKK SURİYE DEVLETİNE TESLİM OLMAK İÇİN İLİŞKİYE GEÇTİ

Doğu Perinçek sözlerine şöyle devam etti. 'Şu anda telefon aldım. Suriye'den bildiriyorlar. PYD Teslim olmak için suriyeli yetkillerle ilişkiye girmişler. Bizim Şam'da Büromuz var. Kaynaklarımız var. Bilgimiz şundan ibaret. Örgüt PYD/PKK Suriye devletine teslim olmak istiyor. Suriye devleti ile bağlantıya girmişler. Bizim Şam'daki büromuzdan iletilen son dakika bilgisi bu şekilde.'

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
defol seni iki yuzlu kancik ypg son nefere kadar direnecek
Adamlar daha bu gün 40-50 tane askerimizin şehitliklerini resimleri isimleri ile birlikte paylaştılar.. Doğu perşinçek'te bu hükumetin gizli yanlısı olduğunu her kes biliyor artık.. Adamlar 40 senedir teslim olmadılar şimdi olacaklar hem de ABD varkenABD Akp'yeye karşı ciddi bir oyun ve senaryo yaptı, bu senaryo ne yazık ki Türkiye'nin Suriye bataklığına çekilmesi oldu, Rusya'da gazı verdi.. Ne yazık ki olan garibanların çoluk çocuğuna olacak, dogma olmayın hipnoz olmayın gerçekleri görün artık uyanın artık dini ve milli dogmalar ile doldurdular kafalarınızı gerçekleri göremez hale geldiniz...
hayırdır birader ne ayaksın sen bizim vatan sevgimiz imanımızdan gelir
Hacı maaşlar yattımı benimkini yatırmamışlar ben yazmıyorum artık
terör sempatizani şikayet edildin en kisa zamanda özel harekat seni yatağından ansizin alir bekle ve gör aklinda sanal ortamda algi yaratacagini mi saniyorsun devletimizi karalayanlar bilsin ki amacina ulaşamayacaklar bu ülkede biz (ülkücüler) oldukça senin gibi vatan hainlerine devlet düşmanlarina rahat yok söz konusu vatansa gerisi teferruattir. Gel sana hevallerinin boy boy leşlerini göstereyim. Biraz delikanli olu delikanlı klavyenin arkasina saklanmayın hepinizin sonu pyd-pkk'lı teröristler gibi LEŞ olacak ant olsun şart olsun senin gibi provokatörlerin siber@egm.gov.tr şikayet ediyoruz
@minal_1985 kaybetmemiz için tüm gençliğimizin orda şehit düşmesi gerekiyor. beni de şehit etsinler. sonra kaybedersek kaybedelim. Durun siz sadece Afrin sanın siz. O pkknin kökünü kazıyana kadar hepimiz şehit olacağız. kazanan ABD olsun. umrumuzda değil. bizi bu h,ükümet kandırıyorsa sizi de amerika andırıyor. siz kanıp önce orda sözde devlet kurup sonra Türkiyemizin bütünlüğünü bozmaya kalkıyorsanız, ben de kanıp Kuzey Suriye'ye, Irak'a girip vatanımın bütünlüğünü korumaya hazırım. hamdolsun
bak gülüm 40 bin sehitte versek bu davamizdan dönmeyeceğiz türkün gücünü göreceksiniz
ha ha teslim olacak her leş haberi geldiğinde nasıl kurtarsak bu teröristleri diye içiniz gidiyor gebersin lan hepsi ne mutlu TÜRK üm diyene
Dün Pkk ye çiçek veren kimdi acaba ?
topal bilir diyorsan dogrudur bilgi saglamdır çünkü aynı delige işiyorlar eski dostlar
REİS ALLAH SENDEN VE SEVENLERİNDEN RAZI OLSUN ARTIK BU DÜNYADAN HUZURLU BİR ŞEKİLDE ÖLÜP GİDEBİLİRİM
camıye roket atan anlayış kahrolsun...
ajan bu adam hiçbir lafına inanmayın.gençliğimde maocuydu,sonra apocu oldu,sonra Atatürk'çü oldu şimdi yavaş yavaş tayyipçi olma harekeleri var.
zamanında pkk ile dağda selamlaşmaya gittiği günleri unutmuyorum perinçek. google a yazın çıkar zaten.
@sait_okumus_1985 balık hafızalı koyunlar ne zamandır geçmişi hatırlıyor ?
Çokta inandırıcı gelmedi ne yalan söyleyim inşallah demek düşer ama
TESLİM OLMASINLAR..ONLARA PUTLARI İÇİN ÖLMEK YAKIŞIR.ALLAHIN LANETİ ÜZERLERİNE OLSUN
Yarin hepsi Paket halinde teslim... Allah. Sizi afetsin tabiki haketiyseniz. Ak koyunlar.......
Ulan bu mynet haberleri altında yorum yapan ne çok hain varmış meğer şu pkk/ypg sevici hainlere bak hele.
@dilidikid_2017 Aynen öyle, köpek sürüsü bitmez ama biz artık bitirmeye karar verdik. Allah'ın izni ile son kale Türkiye ve yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Köyde ki yaşayan kadınlar bile verin silahı gitmezsek nağmerdiz diyor ise KORKMA üstadım...
savaşmadılar bile ne teslim olması geç bunları.
Hiç inandırıcı gelmedi yalan yok
bu perincek nereden biliyormus, pyd nin sözcüsümüymüs, Allah Türk ordusunu korusun.
ağzı olan konuşuyor işte
bilgi tabii ki sağlam kaynaklardan kendisi de onlardan değil mi?
Perincek işte Cek Cak Çek Çak.
Yeni bir Amerikano Projesi,PKK ve PYD yi kurtarma Düşüncesi.Nasilsa TÜRK düşmanı her zaman olduğu gibi Serbest bırakır Esad Ağabeyleri
İlişkiye geçmişler. Bu pkk pyd'ninde ilişkiye geçmediği kalmadı,her gelenin altına yatiyo lar.Ama üzülmesinler TSK alayıyla ilişkiye geçecek.
bu doğu perinçek memleketteki en son güvenilecek adam
DOĞU PERİNÇEK İSTİHBARATLARIN BİR NUMARALI ADAMIDIR.DURDUK DUYMADIK DEMEYİN...
Daha neler duyacağız bunların tümü lafı güzaf,ülkemizin bu badileden çıkması için birlik beraberlik içinde ancak oy kaygısı taşımadan,siyasi liderlerin ince oy hesabına girip Özellikle ülkenin birliğinden sorumlu kişi olan Sn.Cumhurbaşkanının ey kemal,yerli milli gibi(zaten başkanlığın garabeti ortaya çıkıyor) ifadelerle bölücü ve kırıcı ifadelerden vaz geçip ülkesi ve vatanının bu şartlarda şiddetle ihtiyaç duyduğu birliği için kül basıp konuşması gerek.Bak alevi bir anne askere yemek taşıyor.Budur işte vatan sevgisi bırakın oy için bölücülük yapmayı zaman oy devşirme zamanı değil.
haber dogruysa o halde suriye onları bize teslim etmezse suriyenin hainlerinide gömelim yoksa bu ileride aynı sorunları karsimuza çıkaracak
senin pkk ile videoların youtube da hala beş para etmez hain adam
doğu perinçek gece yorgansız yattığın zamanlarda ,böyle ses getireceğini düşündüğün reklam kokan haberler yapıyorsun.yatarken yorganını unutma.
yalanın batsın kopek teslim olacak gundeme gelmek icin atın bakalım atın ne olacak
Bizim teslim almak gibi bir talebimiz yok. O Amerikan köpekleri bizim kardeşimiz değiller! Olamazlar da. Suudi arabistanda ki şahıslarda müslüman ama onlarda bizim kardeşimiz değiller. Amerikan ülkesinin köpeği olan hiç kimse bizim kardeşimiz olamaz! Orada bulunan tüm hakiki müslümanlar kardeşimizdir, bize vatanımıza askerimize bırak mermiyi sesini yüksekten tutan herkes bizim düşmanımızdır. Bu konu tartışmaya açık değildir, orada ki her köpek geberecek Allah'ın izni ile.
incirlik üssünü sana hatırlatırım.
öcalan topuyla yan yana volta atardın perinçek kankanmı verdi istihbaratı ?
bunu adam yerine koyup tv ye çıkaranda kabahat, yalanını yesinler
teslim olurlarsa benden namerdi yok :) uydurma haberler
pkk: KARDEŞ KANI DÖKTÜK.ARTIK BUNA SON VERİLMELİDİR,SİLAHLAR BIRAKILMALIDIR DİYORMUŞ... YENİDEN AÇILIM TÜRKÜLERİ SÖYLEMEK Mİ İSTİYOR CANINIZ?BU SAATTEN SONRA SİZLE YENİDEN PAZARLIĞA OTURMAYI DÜŞÜNECEKLERİN YERİ DE SİZİN GİBİ KAZDIĞINIZ ÇUKURLARDIR
Ak Partililer düşünmeli. Bu adamla aynı çizgi ne demek. Bu adam kim?
amerikan sirkine hosgeldiniz ilk once domuz gosterileri olacak sakin seansi.kacirmayiniz turk sirki baslamistir gerisi teferruattir
Bu herif tayyibin akp nin mhp ile birlikte en büyük destekçisi. Daha da ötesinde Rusya İran Çin ve İsrail ile bütün ilişkilerimizi sağlayan herif. akp grup toplantısında konuşan Rus önder Duginin dostu Türkiye'deki maşası.adam resmen dış siyasetimizi şekillendiriyor. Uçak krizinden sonra bazı şeyler karşılığında Rusya ile aramızi düzelten herif buydu.
Zaten belli birşey bunun için siyaset adamı yada müneccim olmaya gerek yok. Tayyip yapıyor bu herif yorumluyor istihbarat bunun neresinde şimdi? Zaten olacak olanı yorumlayan saçma sapan bir insan
mantıklı konuşmuş o da onlardan olduğu ve abd rusya ab hepsi sattı kendi teröristlerini normaldir teslim olmaları adam giibi yaşarlar türkiyede ama önce cezaaaa.
habertürk teki konuşmacıları mete yarardan başkasını galeye bile almıyorum o ne biçim yorumcularya sokaktaki insanlar onlardan daha usturuplu konuşurdu sırdan insanlardan daha berbatlardı dinlemeye bile değmezdi aynen hamam muhabbeti gibiydi kimse kimseyi tınlamıyor o bir kişi vardı ismi lazzım değil kasılmaktan zırt pırt başkalarının lafına dalana ne denildini herkez gayet iyi biliyor
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