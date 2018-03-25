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PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Irak'ın Haftanin bölgesindeki PKK'lı terörist gruba Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK eğitim kampı terörist ırak İHA SİHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
haydi bismillah bitsin artık şu terör bitsin de güzel memleketimiz bir gün görsün açılsın fabrikalar oradaki hammaddeler üretime katılsın inş
tam kırk yildir ayni hikaye yerle bir eden edene!
@soner_1970_gyfug sende heveslendin ellam
Sabah topluca sürü halinde içtima için alana çıktıklarında SİHA larla BOMMM!... Ve yüzlerce telef, yüzlerce yaralı... Örgüt öyle bir şok yaşardı ki...Artık gökyüzünün altına çıkmaz yeraltında fareler gibi saklanırlardı. Her an gökten bomba yağacak korkusunu yaşamalılılar.
yerle bir edin 30 yıldan beri ayağımıza dolanan çapulcu sürüsü bunlar bizler büyük işler peşinde koşmuş bir milletiz ezin ve geçin artık
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