PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.