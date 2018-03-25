PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.
Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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