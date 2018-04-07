HABER

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 23:49 | Son Güncelleme

Terörle mücadele operasyonları kapsamında Şırnak Cudi dağında teröristlerin depo olarak kullandığı bir mağara, içinde çok miktarda erzak ve yaşam malzemesiyle birlikte ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

Yurt içindeki terörist unsurları temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca hız verilen terörle mücadele operasyonları sonucunda kırsaldaki teröristlere ağır darbe indirildi. Bölücü teröristlerden temizlenen Cudi dağında yapılan arama çalışmalarında, teröristlerce kullanılan mağaralar ele geçirildi. Depo olarak kullanıldığı belirtilen bir mağarada, çok miktarda erzak ve yaşam malzemesi bulundu. Yapılan arama çalışmalarına ilişkin görüntüler TSK’nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

İHA

Kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestikKan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK terörist YPG

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Canan Karatay yine ezber bozdu

Canan Karatay yine ezber bozdu

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

Hakkari’de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari’de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.