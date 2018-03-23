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PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi.

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma ve Kiğı Jandarma Komando Komutanlığı tarafından Adaklı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonda 26 sığınak, 2 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 16 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir" denildi.

Valilik, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini de belirtti.

İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İHA..VE... ŞAVAŞ UÇAKLARI.. ŞU KANDİLEDE BİR UĞRASA.. NASSINIZ. EYİMİZSİNİZ DESE... YOLLARIMI KEŞİSMİYOR... NEDİR??????.. YOKSA... BAŞKA NEDENLERMİ VAR????? TELLO GİDER... YAN GİDER.. AÇMA YARAMI.. BU MİLLETİN KANI GİDER... YAZIK.. Kİ.... NE YAZIK... DUR... SEN DİYON... SENİN BİLEMEDİĞİN. ŞEYLER VAR.. EE... NEYMİŞ ONLAR... .. VAR TABİ... ZAP DA.. SIKIŞTIRDIĞIN... SONRADA... BIRAKTIKLARIN VAR.. BELA... AFRİNDE.. KOBANİDE... IRAKDA..SURİYEDE... İRAN DA... ERMENİSTANDA... İÇERİDE.. VAR... VAR.VAR..
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