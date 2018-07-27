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PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince 20-27 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri son bir hafta içinde yurt içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak üzere toplam 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK PKK mardin şırnak Erzurum Bingöl ırak

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