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PKK'ya darbe üstüne darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı TOW füzesi dahil çok sayıda patlayıcının içinde olduğu 9 sığınak imha edildi.

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Tunceli Valiliği, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda Nazımiye ve Mazgirt ilçemiz kırsalında 9 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet tuzaklanmış TOW mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 75 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 adet kalaşnikof kütüklüğü, 5 kilogram plastik patlayıcı, 6 adet elektronik düzenek, 2 adet dinamit lokumu, 9 adet basma düzenekli EYP, 10 adet pil bloğu, 5 adet terörist kıyafeti, 3 adet akü, 1 adet sivil elbise, 5 adet şemsiye, 5 adet kar elbisesi, 55 adet battaniye, 5 adet uyku tulumu, 100 kilogram amonyum nitrat tozu ile karıştırılmış alüminyum tozu, 100 metre kablo, 80 adet pil, 11 adet mont, 50 metre halat, 30 adet ampul, 2 adet sırt çantası, 150 litre benzin, 1 adet tüp, 4 adet boş mutfak tüpü, 1 adet soba, 13 adet soba borusu, 10 adet çakmak gazı, 2 adet el telsizi, 50 metre ip, 5 çift ayakkabı, 1 adet örgüt mensubu gömleği, 68 adet enerji içeceği, 2 takım dişçi malzemesi, 2 adet diş çekme aleti, 13 kilogram tütün, 60 kilogram ceviz, 50 kilogram sumak, 35 kilogram pul biber, 30 kilogram salça, 105 kilogram şeker, 33 kilogram çay, 10 kilogram un, 3 kilogram kahve, 10 kilogram pirinç, 17 kilogram tuz, 3 kilogram kekik, 30 kilogram bulaşık deterjanı, örgütsel doküman, çok miktarda tıbbi, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 9 adet EYP düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
PKK YPG operasyon

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