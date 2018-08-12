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PKK'ya darbe üstüne darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 06:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA

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