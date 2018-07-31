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PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

ACI HABER SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE ULAŞTI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)

ACI HABER SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE ULAŞTI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olurken, acı haber Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan aileye ulaştı.
Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Anne ve oğlunun şehadet haberi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’ta yaşayan annesi Suudiye Demir’e (57), kızının ve torununun şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu. Nurcan Karakaya’nın babası Hakim Demir’in 2004 yılında vefat ettiği, annesi Suudiye Demir'in oğlu Emirhan Demir (15) ile ilçede birlikte yaşadığı öğrenildi.
Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için yarın Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından önce eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın memleketi Kayseri'ye getirilecek cenazeler için burada helallik alınacak. Ardından karayolu ile Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilecek cenazeler ikindi namazı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)

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