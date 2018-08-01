PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü

ACI HABER SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE ULAŞTI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olurken, acı haber Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan aileye ulaştı.

Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Anne ve oğlunun şehadet haberi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’ta yaşayan annesi Suudiye Demir’e (57), kızının ve torununun şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu. Nurcan Karakaya’nın babası Hakim Demir’in 2004 yılında vefat ettiği, annesi Suudiye Demir'in oğlu Emirhan Demir (15) ile ilçede birlikte yaşadığı öğrenildi.