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PKK/KCK propagandasına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 10 dakika önce

- Gaziantep’te Facebook hesabından terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Selam Tekin ile avukatı katıldı.

Sanık Tekin, paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia ederek, "Paylaşımları Fatma isimli arkadaşımın yaptığını düşünüyorum. Fatma'nın şu anda nerede olduğunu da soyadını da bilmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın, sanığın soruşturma aşamasında arkadaşından hiç bahsetmediğini belirtmesi üzerine sanık Tekin, kendisine sorulmadığını için söylemediğini öne sürdü.

Sanık devamla, "İddianamede belirtilen paylaşımları Fatma yapmıştır. Ben hiçbir paylaşım yapmadım. Suçsuzum." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanığın 2015 ve 2016 yıllarında 3 defa sosyal paylaşım hesabından terör örgütü propagandası yaptığını ve evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiğini belirterek atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkalı oluşu nedeniyle cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

(AA)

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