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PKK'lı teröriste 30 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Hakkari'de Dağlıca ve Aktütün karakollarına yönelik terör saldırılarına katılan PKK'lı teröristin 30 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 915 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de farklı tarihlerde Dağlıca ve Aktütün karakollarına yönelik terör saldırılarına katıldığı belirlenen PKK'lı teröristin 30 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 915 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 12 Ekim 2016'da güvenlik güçlerine teslim olan "Bager Mardin" kod adlı terörist İbrahim Çakar hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, 21 Ekim 2007'de 12 askerin şehit olduğu, 17 askerin yaralandığı Yüksekova'nın Dağlıca ve 3 Ekim 2008'de 17 askerin şehit olduğu, 21 askerin yaralandığı Şemdinli'nin Aktütün karakoluna yönelik saldırılara katıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, terörist Çakar'ın ayrıca 17 Ağustos 2008'de bir köy korucusunun kaçırılması olayında da yer aldığı kaydedildi.

Sanık Çakar, iddianamede yer alan ifadesinde, Dağlıca ve Aktütün saldırılarının nasıl planlandığını ve gerçekleştirildiğini anlattı.

İddianamede, sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "askeri tesisleri tahrip", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 30 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 544 yıldan 915 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Aktütün Dağlıca dava Hakkari terörist

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