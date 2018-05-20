PKK'lı teröristin anlattıkları örgütün karanlık yüzünü gözler önüne serdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sağ ele geçirilen PKK/YPG'li Leyla Y. (22) adlı teröristin anlattıkları, örgütün karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Örgütün kamplarda kendilerine cesaret hapı verip ölüme hazırladıklarını anlatan Leyla Y., örgüt sorumlusunun evinde de 2 gün boyunca tecavüze uğradığını söyledi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda bir süre önce Raco’da terör PKK/YPG mevzisinde silahıyla birlikte yakalanarak Türkiye’ye getirilen terörist Leyla Y., sorgusunda, örgüt içerisindeyken yaşadıklarını anlattı. Ailesiyle birlikte yaşarken silah zoruyla örgüt saflarına katıldığını ifade eden Leyla Y., "Bir kampa götürdüler, burada 45 gün ideolojik ve silah eğitimi aldık. Eğitimimizin ikinci haftasından itibaren sorumlu sözde komutanlar hepimize uyuşturucu ve cesaret hapları dağıttı. Bu haplarla kendimizi daha güçlü hissedeceğimizi söylediler. Haplardan içmeye başladık. 'Bu kafayla herşeyi yapabilirsiniz' diye bizi ikna ediyorlardı. Hapı içtiğimizde korkumuz kalmıyordu, kampa katılan herkes bu haplardan alıyordu. Kampta silah eğitimin yanı sıra kendimizi nasıl patlatacağımız da öğretiliyordu, ölüme hazırlıyorlardı. Eğitimimi tamamladıktan sonra kontrol noktalarında nöbet hizmetlerine başladım. Sivil insanların aramasını yapıyorduk. Haklarında şikayet varsa yakalıyorduk, çoğu kez kadrolu görevliler bunlara işkence yapıyorlardı" dedi.