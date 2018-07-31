PKK'lı teröristlerin asker eşi ve bebeğine bombalı saldırısı

SİVAS/KAYSERİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Halis Lektemur ve diğer yetkililer, Nurcan Karakaya'nın (25) Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'ta oturan annesi Suudiye Demir'e (57), kızı ve torununun terör saldırısında yaşamını yitirdiği haberini verdi. Karakaya'nın babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. - Eşini ziyaretten dönüyormuş Nurcan Karakaya'nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bacanağı Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın kendisini telefonla arayarak, "Nurcan'ın arabasında patlama oldu, Nurcan'ı kaybettik, çocuk ağır yaralı." şeklinde bilgi verdiğini söyledi. Olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten ve teröre tepki gösteren Ergüven, "Artık görüyoruz PKK'nın ne boyutta olduğunu, neler yaptığını, bu millete neler çektirdiğini biliyoruz. Lanet olsun. En son aldığım bilgiye göre eşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayı patlatmışlar." dedi.

Karakaya ailesinin komşusu Battal Ayhan ise terörü lanetlediklerini ifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin. Terör ülkemizin baş belası. Yuva yıkan, ocaklar dağıtan, ülkeyi, vatanı bölmeye çalışan hainler. " diye konuştu. Nurcan Karakaya'nın babası Hakim Demir'in 14 yıl önce vefat ettiği, anne Suudiye Demir'in, 15 yaşındaki oğlu Emirhan Demir ile yaşadığı öğrenildi. Terör saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın, Uşak'tan 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile ilçede görev yapan astsubay eşini ziyaret etmek için geldiği belirtildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın, daha önce görev yaptığı Uşak'ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yeni birliğinde göreve başladığı öğrenildi. - Serkan Karakaya'nın Kayseri'deki babaevinde yas var Serkan Karakaya'nın Kayseri'deki babaevinde de yas var. Askeri yetkililer tarafından Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Adıbelli Sokak'ta oturan baba Mustafa ve anne Kezban Karakaya'ya acı haber verildi. Mahalle sakinlerinin ve yakınların Türk bayrağı astığı evin önünde Kuran’ı Kerim okundu.