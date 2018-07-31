HABER

PKK'lı teröristlerin asker eşi ve bebeğine bombalı saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile yaşamını yitiren asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı - Nurcan Karakaya'nın eniştesi Şener Ergüven: "Artık görüyoruz PKK'nın ne boyutta olduğunu, neler yaptığını, bu millete neler çektirdiğini biliyoruz. Lanet olsun" - Karakaya ailesinin komşusu Battal Ayhan: "Allah kimsenin başına vermesin. Terör ülkemizin baş belası"

SİVAS/KAYSERİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Halis Lektemur ve diğer yetkililer, Nurcan Karakaya'nın (25) Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'ta oturan annesi Suudiye Demir'e (57), kızı ve torununun terör saldırısında yaşamını yitirdiği haberini verdi.

Karakaya'nın babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

- Eşini ziyaretten dönüyormuş

Nurcan Karakaya'nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bacanağı Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın kendisini telefonla arayarak, "Nurcan'ın arabasında patlama oldu, Nurcan'ı kaybettik, çocuk ağır yaralı." şeklinde bilgi verdiğini söyledi.

Olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten ve teröre tepki gösteren Ergüven, "Artık görüyoruz PKK'nın ne boyutta olduğunu, neler yaptığını, bu millete neler çektirdiğini biliyoruz. Lanet olsun. En son aldığım bilgiye göre eşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayı patlatmışlar." dedi.

Karakaya ailesinin komşusu Battal Ayhan ise terörü lanetlediklerini ifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin. Terör ülkemizin baş belası. Yuva yıkan, ocaklar dağıtan, ülkeyi, vatanı bölmeye çalışan hainler. " diye konuştu.

Nurcan Karakaya'nın babası Hakim Demir'in 14 yıl önce vefat ettiği, anne Suudiye Demir'in, 15 yaşındaki oğlu Emirhan Demir ile yaşadığı öğrenildi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın, Uşak'tan 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile ilçede görev yapan astsubay eşini ziyaret etmek için geldiği belirtildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın, daha önce görev yaptığı Uşak'ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yeni birliğinde göreve başladığı öğrenildi.

- Serkan Karakaya'nın Kayseri'deki babaevinde yas var

Serkan Karakaya'nın Kayseri'deki babaevinde de yas var.

Askeri yetkililer tarafından Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Adıbelli Sokak'ta oturan baba Mustafa ve anne Kezban Karakaya'ya acı haber verildi. Mahalle sakinlerinin ve yakınların Türk bayrağı astığı evin önünde Kuran’ı Kerim okundu.

Anne ve bebeğinin cenazelerinin, yarın Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından uçakla Kayseri'ye uğurlanacağı ve daha sonra karayolu ile Şarkışla ilçesine getirilerek ikindi vakti Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya olay yerinde, ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise hastanede hayatını kaybetti.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Kendini asarak yaşamına son veren Cem'in organları 3 kişiye hayat verecekKendini asarak yaşamına son veren Cem'in organları 3 kişiye hayat verecek
Sancaktepe'de arazi gerginliğine polisten gazlı müdahaleSancaktepe'de arazi gerginliğine polisten gazlı müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Hakkari Kayseri Sivas Şarkışla

En Çok Okunan Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

İlginizi Çekebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.