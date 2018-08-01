PKK'lı teröristlerin asker eşi ve bebeğine bombalı saldırısı

KAYSERİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin cenazesi Kayseri Havalimanı'na getirildi.
Uçaktan indirilen anne ile bebeğinin tabutu, askerler tarafından cenaze aracına taşındı.
Buradaki törene, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile ailenin yakınları katıldı.
Eşi ile 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'yı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, havaalanında yakınları ve askeri yetkililer ile yöneticiler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Babası Mustafa Karakaya'ya sarılan Serkan Karakaya, uzun süre gözyaşı döktü.
Yakasında eşinin fotoğrafını taşıyan Karakaya'ya yakınları başsağlığı dileğinde bulundu.
Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere Sivas'ın Şarkışla ilçesine gitmek üzere yola çıktı.
Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı
Çin'de büyük eziyet! Cenazeler yakılmaya zorlanıyor, gömülenler topraktan çıkartılıyor
13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum