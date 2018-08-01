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PKK'lı teröristlerin asker eşi ve bebeğine bombalı saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin cenazesi Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin cenazesi Kayseri Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan indirilen anne ile bebeğinin tabutu, askerler tarafından cenaze aracına taşındı.

Buradaki törene, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile ailenin yakınları katıldı.

Eşi ile 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'yı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, havaalanında yakınları ve askeri yetkililer ile yöneticiler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Babası Mustafa Karakaya'ya sarılan Serkan Karakaya, uzun süre gözyaşı döktü.

Yakasında eşinin fotoğrafını taşıyan Karakaya'ya yakınları başsağlığı dileğinde bulundu.

Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere Sivas'ın Şarkışla ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Nurcan Karakaya PKK terör saldırısı

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