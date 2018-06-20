"PKK'lılar karargahlarını terk etti"

ERBİL (AA) - Irak'ın kuzeyinde Türkiye-İran sınırında bulunan ve Erbil kentine bağlı olan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Abdülkadir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sidekan'daki terör yuvalarına yönelik yoğun bombardımanın ardından PKK militanlarının, karargah ve kontrol noktalarını kaldırdığını belirterek, "Şu an militanların nerede olduğu ve nereye gittikleri bilinmiyor." dedi.

Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Abdülkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sidekan'daki yerel halkın başına bela olduğunu söyleyerek "Sidekan halkı, PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyor. PKK'nın bölge için sorun teşkil ettiğini ve bölgeye zarar verdiğini birçok kez dile getirdik ancak çekilmediler." diye konuştu.

TSK'ya bağlı hava güçlerinin, Sidekan sınırlarındaki Kandil Dağılarını bombalamasının ardından PKK'lı militanların başka noktalara kaçtıklarını anlatan Abdülkadir, TSK'nın Sidekan'daki terör yuvalarına yönelik yoğun bombardımanın ardından militanların, karargah ve kontrol noktalarını kaldırdığını söyledi.