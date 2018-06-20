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"PKK'lılar karargahlarını terk etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde Türkiye-İran sınırında bulunan ve Erbil kentine bağlı olan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Abdülkadir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sidekan'daki terör yuvalarına yönelik yoğun bombardımanın ardından PKK militanlarının, karargah ve kontrol noktalarını kaldırdığını belirterek, "Şu an militanların nerede olduğu ve nereye gittikleri bilinmiyor." dedi. - AA ekibi, Sidekan nahiyesi sınırları içerisinde kalan Kandil Dağlarını görüntüledi. Görüntülerde Sidekan'ın yanı başında olan Kandil Dağı eteklerinden yükselen dumanlar dikkati çekti

ERBİL (AA) - Irak'ın kuzeyinde Türkiye-İran sınırında bulunan ve Erbil kentine bağlı olan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Abdülkadir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sidekan'daki terör yuvalarına yönelik yoğun bombardımanın ardından PKK militanlarının, karargah ve kontrol noktalarını kaldırdığını belirterek, "Şu an militanların nerede olduğu ve nereye gittikleri bilinmiyor." dedi.

Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Abdülkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sidekan'daki yerel halkın başına bela olduğunu söyleyerek "Sidekan halkı, PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyor. PKK'nın bölge için sorun teşkil ettiğini ve bölgeye zarar verdiğini birçok kez dile getirdik ancak çekilmediler." diye konuştu.

TSK'ya bağlı hava güçlerinin, Sidekan sınırlarındaki Kandil Dağılarını bombalamasının ardından PKK'lı militanların başka noktalara kaçtıklarını anlatan Abdülkadir, TSK'nın Sidekan'daki terör yuvalarına yönelik yoğun bombardımanın ardından militanların, karargah ve kontrol noktalarını kaldırdığını söyledi.

"Şu an militanların nerede olduğu ve nereye gittikleri bilinmiyor." diyen Abdülkadir, şunları kaydetti:

"Eğer Sidekan'da PKK olmasaydı Türkiye burayı vurmazdı. Sidekan, PKK militanlarının evi değil ve oradan çıkmaları gerekir. PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarını kendi amaçları için kullanmamalı. PKK'nın bölge halkının hayatını etkilemeye hakkı yok."

Örgütün burada varlık göstermesi nedeniyle son 20 yılda Sidekan nahiyesi sınırlarında yer alan 120'den fazla köyün boşaltıldığını aktaran Abdülkadir, şu an bölgede herhangi bir normalleşmeden bahsetmenin zor olacağını dile getirdi.

- AA ekibi Kandil Dağlarını görüntüledi

Öte Yandan AA ekibi, Sidekan nahiyesi sınırları içerisinde kalan Kandil Dağlarını görüntüledi.

Görüntülerde Sidekan'ın yanı başında bulunan Kandil Dağı eteklerinden yükselen dumanlar dikkati çekti.

Bazı stratejik tepe noktalarda da Türk askerinin konuşlandığı belirtildi. Sidekan nahiyesi sakinleri, TSK'nın hava operasyonları nedeniyle PKK militanlarının bölgeden kaçarak daha güvenli noktalara gittiğini anlattı.

Sidekan nahiyesi, Erbil kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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