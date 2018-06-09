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PKK’lıların katlettiği Yeni İhya-Der Başkanı Baran için anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 3 yıl önce evinden çıktığı sırada PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran, mezarı başında anıldı - Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Yapıcıoğlu: "Seçimden önce 'Bir seferlik de olsa bize oy verin, barışa bir şans tanıyın' diyenler umduklarının da üzerinde bir oy alınca böyle bir cinayete kalkıştılar"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran, kabri başında anıldı.

Şehitler Kervanı Platformunca, PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2015'te evinden çıkarken silahlı saldırısında yaşamını yitiren Baran için merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, burada yaptığı konuşmada, şehit düşen insanların davaları için fedakar kişiler olduğunu, onların hayatından dersler ve ibretler alınması gerektiğini söyledi.

Anma etkinliğine katılan Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, Baran'ın 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinden sonra teröristlerce katledildiğini anımsattı.

Benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Yapıcıoğlu, şöyle dedi:

"Seçimden önce, 'Bir seferlik de olsa bize oy verin, barışa bir şans tanıyın' diyenler umduklarının da üzerinde bir oy alınca böyle bir cinayete kalkıştılar. Böyle bir suikast gerçekleştirdiler. Onu tanıyan herkesin derinden etkilendiği bir olaydı. Aytaç hoca sıradan bir insan değildi. Şehadetin öğretmeniydi, şehit Yasin'in hocasıydı. Ondan sekiz ay sonra o da şehit oldu, Yasin'e kavuştu."

- "Böyle bir insanı kim, niçin öldürmek ister?"

Aytaç Baran'ın kendi çevresinde küçük bir olayın dahi olmaması için gecesini gündüzüne kattığını belirten Yapıcıoğlu, etrafındakilerin karıncayı bile incitmemesi için canla başla çalıştığını dile getirerek, şunları belirtti:

"Böyle bir insanı kim, niçin öldürmek ister? Bizim zihnimiz almıyor. 7 Haziran seçimlerinden önce 'Barışa bir şans tanımak istiyorsanız, barış olsun istiyorsanız, olaylar devam etmesin istiyorsanız' diyenler bu işe alkış tuttular. Sonradan her ne kadar inkar etseler de olayın iç yüzü bütün çıplaklığıyla ortadaydı. Aytaç hoca gibi meleklerin kıskandığı birisini ancak şeytanlaşmış ruhlar öldürebilir. Bunun dışında söyleyecek bir kelime bulamıyorum."

Anma etkinliğine, Baran'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Aytaç Baran, Diyarbakır'da 9 Haziran 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırının ardından çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Diyadin G. ile Sezgin Demirok hakkında, "Tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan Demirok, 24 Aralık 2015'te Sur'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüş, davanın ilk duruşmasında tutuklu tek sanık Diyadin G. ise tahliye edilmişti.

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