PKK’lıların katlettiği Yeni İhya-Der Başkanı Baran için anma

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran, kabri başında anıldı.

Şehitler Kervanı Platformunca, PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2015'te evinden çıkarken silahlı saldırısında yaşamını yitiren Baran için merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, burada yaptığı konuşmada, şehit düşen insanların davaları için fedakar kişiler olduğunu, onların hayatından dersler ve ibretler alınması gerektiğini söyledi.

Anma etkinliğine katılan Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, Baran'ın 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinden sonra teröristlerce katledildiğini anımsattı.

Benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Yapıcıoğlu, şöyle dedi:

"Seçimden önce, 'Bir seferlik de olsa bize oy verin, barışa bir şans tanıyın' diyenler umduklarının da üzerinde bir oy alınca böyle bir cinayete kalkıştılar. Böyle bir suikast gerçekleştirdiler. Onu tanıyan herkesin derinden etkilendiği bir olaydı. Aytaç hoca sıradan bir insan değildi. Şehadetin öğretmeniydi, şehit Yasin'in hocasıydı. Ondan sekiz ay sonra o da şehit oldu, Yasin'e kavuştu."