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PKK'nın 'Binbir surat'ı Suriye'ye kaçtı!

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 11:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

Terör örgütü PKK'ya bağlı, 'Binbir surat' olarak bilinen terörist Gülsüm Başkalene'nin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

PKK'nın 'Binbir surat'ı Suriye'ye kaçtı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Konferansı’nın yapıldığı gün İstanbul’u kan gölüne çevirmeye hazırlanan terörist ekibin içinde yer alan ve güvenlik güçlerinin eşgüdümlü çalışmasıyla engellenen PKK’lı terörist Gülsüm Başkalene’nin Suriye’ye kaçtığı belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; son 5 yıl içinde örgüt içinde ‘Ayşe’, ‘Delal’, ‘Dilan’, ‘Birso’ kod adlarını kullanan Başkalene’nin, Nusaybin üzerinden Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin kontrolünde olan bölgeye geçtiği öğrenildi. Başkalene’nin, örgütün Suriye’deki etkin ismi Şahin Cilo’nun denetimindeki sözde Serekaniye merkez komutanlığında tutulduğu ifade edildi.

Bombalı araçla saldırı düzenlemeyi amaçlayan terörist grubun, talimatları Serikaniye’deki teröristlerden aldığı saptandı. Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde doğan Başkalene’nin, 12 Aralık’ta Hamza Doğrul ile terör saldırısında kullanacakları aracı satın aldığı ve aracın Başkalene üzerine tescil edildiği de ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
terörist Suriye PKK Gülsüm Başkalene

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Reis in Suriye de ki tek hatâsı şu_ Uçuşa yasak Bölge için iki yıl ABD de ile beraber harekat düzenlemek için bekledi En Baştan Girecektik Suriyeye ve GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ KURACAKTIK.. Tıpkı Cerablus ve El Bab ta yaptığımız gibi.. Bu sayede 4 Milyon Suriyelide Türkiyeye geçmiş olmazdı Ama neden gecikildiği 15 Temmuzda bellioldu Memleketette O KADAR ÇOK ABD Köpeği varmışki yeni anlayabildik
"_İkinci bir Kandilinde Suriyede oluşturulmasına Türkiye İzin VERMEMELİDİR" deyişimizin üzerinden Tam Beşyıl geçti Reis in Suriye de ki tek hatâsı şu_ Uçuşa yasak Bölge için iki yıl ABD de ile beraber harekat düzenlemek için bekledi En Baştan Girecektik Suriyeye ve GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ KURACAKTIK.. Tıpkı Cerablus ve El Bab ta yaptığımız gibi.. Bu sayede 4 Milyon Suriyelide Türkiyeye geçmiş olmazdı Ama neden gecikildiği 15 Temmuzda bellioldu Memleketette O KADAR ÇOK ABD Köpeği varmışki yeni anlayabildik
ülkemiz artık böylelerini kaçtıkları ülkelerde dahi yok edebilecek ekiplere sahip olmalıdır artık dünyada göğüs göğse savaşlar sona ermiştir terör ü kullanarak savaş başlamıştır buna örnek isteniyorsa ABD ilk örnektir Suriye de yaptıkları ortada İranda yapmaya çabaladıkları ortada daha önce Irak ta yaptıkları ortada Türkiye de yaptıkları ortada ABD bunu çok sık kullanıyor ve bizimde böylelerini mıçtıkları yere kadar rahat bırakmamamız lazım
Bence bugünki zihniyet ırkçı ve kinci dincileri yanında tutkmak için şiddet ve kin söylemleriyle ülkeyi bir felakete hazırliyor.Zaten KHK cumhuriyeti ülkesi haline gelen ülke demokrat ülkelerin nezdinde değerini kayib ediyor. artık bu korku ve şiddet zihniyetin ponpalamayın biz insanlar bir arada barış içinde yaşamak istiyoruz.bu coğrafyanın güzeliklerinden adalet içinde faydalanalaım.Devletin dili hukuk dili olmalılı,terör örgütleri diliyle devlet yönetilmez.Şiddet dilini kulanaların mutlaka bir psikolg eşliğinde tedavi görmeleri hatta bulundukları kritik görevlerden alınmaları gerekir.
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