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PKK'nın çöküşü Karayılan'ı çıldırttı! İşte telsiz konuşmaları

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 07:10 | Son Güncelleme 8 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla son 1 yıl içinde bin 212'si ölü olmak üzere 2 bin 207 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan'ı çılgına çevirdi. Karayılan'ın teröristlere yönelik yaptığı telsiz konuşmasında "Asker her gün yeni teknikler ve hamlelerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler" dediği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin son bir yılda yaptığı operasyonlarda aralarında arananlar listesinde yer alan 62 teröristin de bulunduğu 2 bin 207 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve PKK'nın son dönemde çöküşe geçmesi örgütün Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan'ı adeta çılgına çevirdi. İstihbarat birimleri, Karayılan'ın örgütün Türkiye sınırları içinde bulunan teröristlere yönelik yaptığı son telsiz konuşmasını çözümledi. Kandil'de 'Rojhat' telsiz kodunu kullanan ve 2017 yılını değerlendiren Karayılan operasyonlarda ölü ele geçirilen teröristler için 'saftirik' dedi.

BİR KARADA BİR HAVADA

Karayılan 2 Kasım'da 9 korumasıyla birlikte ölü ele geçirilen örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın başındaki isim olan ve aranan teröristler listesinde 'Kırmızı' kategoride bulunan 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu'nun da saf davranışından dolayı öldüğünü söyledi. Karayılan'ın konuşması şöyle;

"Asker her geçen gün birtakım yeni teknikler de elde ederek yeni bir teknik hamle biçimi alıyor. Bir bakıyoruz karada bir bakıyoruz havada. Sizlerin verdiği raporlara göre her yerde asker var. Sizlerin ulaşamaz dediği Kato'da. Bulmazlar dediğiniz Dersim'in en derin ormanlık alanlarında. Asker son yıllarda keşif uçaklarının silahlandırılması, sayılarının çoğaltılması ile savaşı hava savaşına dönüştürdü. Bazı yerlerde arkadaşlarımız oldukça saftirikçe yaklaşarak düşmana açık verdiler. Asker her gün yeni tekniklerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler." (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
terörist TSK Karayılan PKK telsiz konuşması

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
inanmıyorum keşke gerçek olsa ama akp ye güvenmiyorum
Hey gidi kansız karayılan hey asker kurşunu vuramazsa inşallah kanser olursun hastalık vurur sen ve sen gibilerini öldükten sonra zaten hesap veremeyecen öbür dünyada yakacaksın şehit ettiğin polis asker ve siviller için
Her sene aynı maipülasyon.. 30 senedir bitmiyorlar şimdi mi bitecekler? Her gelen hükumet döneminde bu tip yüzlerce haber bulabilirsiniz.. Madem böyle binlerce kişi ölüyor neden hala var bu adamlar? Ne bitmez tükenmez adamlarmış çin ordusu olsa biterdi be !
Olay "iha" larda bitiyor. Önceden elin iha sıyla dağı taşı bombalayıp geliyorduk. Şimdi işler değişti. Hem silahlı olsun hem silahsız olsun sürekli havada ister koordinat veriyor ister kendi vuruyor.
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