PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Basın toplantısı düzenledi. Güzeloğlu, Lice kırsalında düzenlenen operasyonda biri terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öldürülenler arasındaki PKK'nın sözde üst düzey yetkilisinin adının ise Murat Üçer olduğu belirtildi.

Etkisiz hale getirilen bölge sorumlusu, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı uzaktan kumandalı mayınla tabur komutanı ile 3 askeri şehit etmişti.

Üçer, Türkiye'nin "Aranan teröristler" listesinin mavi liste bölümünde yer alıyordu, başına 1.5 milyon TL ödül konmuştu.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit edildiği terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede İHA tarafından tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve silah mevzileri imha edildi.