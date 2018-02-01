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PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 23:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice kırsalında düzenlenen operasyonda biri terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi olmak üzere toplam 4 terörsitin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Basın toplantısı düzenledi. Güzeloğlu, Lice kırsalında düzenlenen operasyonda biri terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öldürülenler arasındaki PKK'nın sözde üst düzey yetkilisinin adının ise Murat Üçer olduğu belirtildi.

Etkisiz hale getirilen bölge sorumlusu, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı uzaktan kumandalı mayınla tabur komutanı ile 3 askeri şehit etmişti.

Üçer, Türkiye'nin "Aranan teröristler" listesinin mavi liste bölümünde yer alıyordu, başına 1.5 milyon TL ödül konmuştu.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit edildiği terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede İHA tarafından tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve silah mevzileri imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
terörist Diyarbakır PKK

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Leş fotoğrafı istiyoruz
sana uzun ve kalın biseyin fotoğrafini gondersek?
@keops011 annen merak etmiştir ona yollasan yazık
@keops011 gördünüz la beyni dağılmış resmi,tatmin oldunmu,olmadiysan yanına git ağlarsın basinda
@keops011 ne oldu la görünmüyor resmi,uzuldunmu yoksa ,gebermiş resmi dokundumu sana,acitti dimi la
1/4 domuzda olsunmu yanında ,bu resim tatmin ettimi
@sedat_tumturk_1976 istersen göndereyim hoşunuza gider sizin aile boyu
ateşleri bol olsun yattığı yerde rahat edemesinler inşallah
Mihraç Ural'da öldürülmüştü....!
karayilanda öldürülmüştü
ÜST DÜZEYLER ERMENİ OLDUĞU İÇİN. AB VE ABD ONLARI BÖYLE KAÇIRIYOR GEBERMEKTEN.
ulan ne bitmez yöneticileri varmıș bunların bunları biri sıkıp çoğaltıyor mu...
yaw he he deyip geçin.
BÖLEMEYECEKSİNİZ Türk milleti size meydan bırakmayacak
bahoz erdal 55 kere öldürülmüştü :))
bir gün hepsi ölecek vesselam acele etmek lakin devlet bilir.
eline sağlık tsk yüreğine sağlık rabbim sizleri başımızdan almasın yar ve yardımcınız olsun
Allah bereketlerini arttırsın kökleri kurusun inşallah
Elinize emeğinize sağlık,Siz aynı zamanda içimizdeki hainlerin ruhunuda öldürüyorsunuz.Helal olsun size..
ole demeyin bu is saglam johler is basinda merak etmeyin
Birer birer geberiyorlar en sonuncusu ve içimizdeki hainler ve yurtdışı ve avrupadaki son hain temizlenene kadar devam
Cehennem hepimize güzergahtır ! Kimimiz kalacak kimimiz geçecektir! Kimimiz tahtlara yaslanıp zevk i sefalar yapacakken Kimimiz zakkum dan içecektir. Eğer pkk/pyd liler cennete gidecekse ben cehennemin en dibindeki insan olayım. Askerime namlu çeviren cehennemi daima yaşasın. Askerime kaf edenin dili tutulsun. Askerime kurşun sıkanın sonu İsrailli gibi olsun. Ağaç arkasında Taş arkasında saklanamasın. Vatanım sana canım feda. Allah daima iman edenlerle karşılaştırsın. Bu kansız itlere dünyayı daima dar etsin. Amin
Leş oldu teker teker geberiyorlar
Allah(C.C) bereketini artirisin insallah niceleri geberir
THKP-C lideri Mihraç Ural içinde öldürüldü öldü diye bir çok haber yapılmıştı zamanında ancak bu terörist de soçi toplantısında ortaya çıktı...
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