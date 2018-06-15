PKK'nın İkiyaka Dağları'ndaki cephaneliği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgütün çok önemli bir cephaneliğinin ele geçirildiğini söyledi.

Ramazan Bayramı programı kapsamında Yüksekova'da bulunan Soylu, Kalana Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

İkiyaka Dağları'nda PKK'lı teröristlere yönelik operasyonla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, terör örgütünün önemli bir cephaneliğinin bulunduğunu belirtti.

"Terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini arkadaşlarımız İkiyaka Dağları'nda ve Düztepe mevkisinde ele geçirdi." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendiriyoruz. 116 kalaşnikof, doçka, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 adet keskin nişancı tüfeği, bomba atar, av tüfeği, 217 el bombası ve 239 taarruz tipi el bombası ele geçirildi.

Bunun ötesinde de aldığımız bilgi çerçevesinde yaklaşık 2 kamyon mühimmat."

