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PKK'nın İkiyaka Dağları'ndaki cephaneliğinin ele geçirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği: - "Bu silah ve malzemelerin ele geçirilmesi ile bölücü terör örgütünün yurt içi ve Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesindeki lojistik desteğine önemli bir darbe vurulmuştur"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğinden, İkiyaka Dağları'nda ele geçirilen cephanelikle terör örgütü PKK/KCK'ya önemli darbe vurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda örgütün çok önemli bir cephaneliğinin ele geçirildiği anımsatıldı.

Terör örgütünün İkiyaka Dağları'ndaki varlığının sona erdirilmesi amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 25 Mart 2017'den itibaren kar kalınlığının 10 metre olduğu bölgeye hava hücum harekatıyla inildiği ve 26 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ''Bölgede alan hakimiyetinin sağlanmasıyla yapılan arazi aramalarında onlarca mağara bulunmuş ve birçok silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Arazide 6 üs bölgesi açılarak 3 bin 400 metre rakımlarda devamlı olarak kalınmaya başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 14 Haziran'da İkiyaka Dağları'ndaki arama tarama faaliyetleri neticesi tespit edilen mağarada ele geçirilen cephanelikle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"2 adet 81 milimetre havan, 3 adet 23,5 milimetre doçka uçaksavar ve 780 adet mühimmatı, 3 adet 14,5 milimetre doçka uçaksavar ve 3 bin mermi, 23,5 milimetre doçka namlusu, 3 doçka sehpa ayaklık,121 kalaşnikof ve 52 şarjör ile 162 sandık kalaşnikof mühimmatı, 5 HK-33 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar füzesi (2 Milan, 1 SA/18), 13 biksi makineli tüfek, 6 RPG-7 roketatar, 2 M1 piyade tüfeği, 7 Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir bomba atar, bir av tüfeği, Rus menşeili 217 el bombası, 239 taarruz tipi el bombası, bin 980 adet 12,7 milimetre doçka mühimmatı, 22 adet 82 milimetre "HE82LD TNT" ibareli havan mühimmatı, 41 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 33 adet 60 milimetre "M56, M57 TPEH MNHA M57 KB6401-3" ibareli havan mühimmatı, 26 adet 60 milimetre "ILL SHELL M83A2 LOT Q3-22" ibareli havan mühimmatı, 6 antitank mayını, 20 anti-personel mayını (VALMARA 69 İtalyan), Çin yapımı 86 RPG-7 mühimmatı, 4 bin adet 5,56 milimetre mühimmat, 3 bin adet 7,62 milimetre fişek, 50 roket sevk fişeği, 114 el yapımı patlayıcı düzeneği (krem kutuları içinde), 2 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 700 fünye,120 metre infilaklı fitil, "ALPHAFIRE" ibareli 12 alıcı (uzaktan kumandalı), 30 adet 100 metrelik kablo, makara halinde 800 metre kablo, 5 silah dürbünü, 40 tahta ve plastik dipçik, bir hilti, 18 hilti ucu, 48 siyah deri kütüklük, 33 palaska, 3 panço, 200 litrelik 8 jelikan bidon ve 2 çanta ele geçirilmiştir."

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulduğu, diğer malzemelerin usulüne uygun şekilde olay yerinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu silah ve malzemelerin ele geçirilmesi ile bölücü terör örgütünün yurt içi ve Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesindeki lojistik desteğine önemli bir darbe vurulmuştur. Silah, mühimmat ve malzemeler, ilimiz genelinde tek seferde bulunan en büyük miktardaki silah mühimmat ve malzemelerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari İkiyaka Terörle Mücadele

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