SERTAÇ BULUR- Ankara'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun ilaç ihtiyacını karşıladıkları tespit edilen 23 şüpheli "dur yolcu" adı verilen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hasta olmayan kişilere pahalı kanser ilacı yazılması ya da hastalara ihtiyacından fazla ilaç reçete edilmesi yoluyla yurt dışına ilaç gönderildiğine ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezine gelen ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri 6 ay teknik ve fiziki takibe alan Mali Şube ekipleri, bu süre içerisinde M.Ş. ve oğlu O.Ş. idaresindeki şebeke üyelerinin yasa dışı ilaç sevkini nasıl gerçekleştirdiğini tüm detayları ile tespit etti.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, önceden belirlenen ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın düzenleyerek aralarında 6 eczane, 2 ecza deposu sahibi ile bir polis ve bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.