Eczane ve depolarda yapılan aramalarda ele geçirilen 10 bin kutu ilaç ve tıbbi malzeme de Ankara Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Hasta olmayan kişilere pahalı kanser ilacı yazılması ya da hastalara ihtiyacından fazla ilaç reçete edilmesi yoluyla yurt dışına ilaç gönderildiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün başlattıkları operasyonda gözaltı sayısı 25 oldu.

Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın düzenlenerek, aralarında 6 eczane, iki ecza deposu sahibi ile bir polis ve bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu e-reçete sisteminde hastanın yazılan ilaç adedini görememesini fırsat bilen şebeke içinde yer alan eczacı kalfalarının, hastane önlerinde irtibat kurdukları hastaların, yardımcı olmak bahanesiyle kimlik bilgilerini aldıkları, daha sonra bu hastaların bilgisi dışında e-reçete üzerinden pahalı ilaçları ihtiyaçtan fazla sayıda yazdırdıkları ve ilaç kutularından sadece birini hastaya verdikleri, fazla kutuların ise şebekeye aktarıldığı ortaya çıkarılmıştı.

