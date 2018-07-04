HABER

PKK'nın "ilaç tedarikçisi" şebekeye "dur yolcu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun ilaç ihtiyacını karşılayan şebeke üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Başkentte, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun ilaç ihtiyacını karşıladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen "dur yolcu" adı verilen operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Hasta olmayan kişilere pahalı kanser ilacı yazılması ya da hastalara ihtiyacından fazla ilaç reçete edilmesi yoluyla yurt dışına ilaç gönderildiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün başlattıkları operasyonda gözaltı sayısı 25 oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Eczane ve depolarda yapılan aramalarda ele geçirilen 10 bin kutu ilaç ve tıbbi malzeme de Ankara Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

- İlaçları PKK'nın dağ kadrosuna gönderiyorlarmış

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri 6 ay teknik ve fiziki takibe alan Mali Şube ekipleri, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun ilaç ihtiyacını karşılayan şebeke üyelerine dün sabah saatlerinde operasyon düzenlemişti.

Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın düzenlenerek, aralarında 6 eczane, iki ecza deposu sahibi ile bir polis ve bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu e-reçete sisteminde hastanın yazılan ilaç adedini görememesini fırsat bilen şebeke içinde yer alan eczacı kalfalarının, hastane önlerinde irtibat kurdukları hastaların, yardımcı olmak bahanesiyle kimlik bilgilerini aldıkları, daha sonra bu hastaların bilgisi dışında e-reçete üzerinden pahalı ilaçları ihtiyaçtan fazla sayıda yazdırdıkları ve ilaç kutularından sadece birini hastaya verdikleri, fazla kutuların ise şebekeye aktarıldığı ortaya çıkarılmıştı.

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
İşçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemlerini sonlandırdıİşçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemlerini sonlandırdı
Kırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılışKırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilaç Mali Suçlarla Mücadele Şube PKK PKK'nın "ilaç tedarikçisi" şebekeye "dur yolcu" operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis merkezinde büyük şok! Nezarethanede böyle bulundu

Polis merkezinde büyük şok! Nezarethanede böyle bulundu

Ayşe Böhürler kimdir? Gazeteci Ayşe Böhürler yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Ayşe Böhürler kimdir? Gazeteci Ayşe Böhürler yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Kırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılış

Kırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılış

Nail Olpak kimdir? Nail Olpak yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Nail Olpak kimdir? Nail Olpak yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Yavru kediye tecavüzde istenen ceza belli oldu

Yavru kediye tecavüzde istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.