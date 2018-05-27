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PKK'nın kan kaybı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:34 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve dağa katılımın azalması bölücü terör örgütü PKK'yı dağılma noktasına getirdi - Bölücü örgüt saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'de 43'e geriledi

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve dağa katılımın azalması bölücü terör örgütü PKK'yı dağılma noktasına getirdi.

Ülke genelinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Operasyonlarda öldürülenlerin yerine yeni eleman temin etmekte sıkıntı yaşanan bölücü terör örgütü saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'in ilk aylarında 43'te kaldı.

Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulmak isteyen teröristler ise çareyi kaçmakta buluyor.

Bu kapsamda 2016'da 466, 2017'de 429 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yılbaşından bugüne kadar ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısı 115'e ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
bölücü terör örgütü PKK Katılım

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