PKK'nın Karadeniz'deki faaliyetleri bitme noktasında

Geçen günlerde Kürtün ilçesinde öldürülen PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır liderliğinde bölgede bulunan gruptan geriye üç kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde jandarma özel hareket timlerince, kaçan bölücü örgüt mensuplarının yakalanması için kobra tipi helikopterler ve İHA'ların hava, arama köpeklerinin de karadan sağladığı destekle operasyon sürdürülüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında üç kişi oldukları belirlenen terörist grup ile yaşanan sıcak temasın ardından arama tarama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.

İki yıldır devam eden ve halkın da destek verdiği operasyonlar sonucu örgüt mensupları kıskaca alınırken, zor durumda kalan terörist grup hızla çözüldü.

Geçen yıl Giresun kırsalında açlığa ve zor şartlara dayanamayan iki PKK'lı örgütten kaçarak teslim olmuştu.

Bu yıl haziran ve temmuz ayında Giresun ve Gümüşhane kırsalında yoğunlaşan operasyonlarda da Güce ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde de 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Bu teröristler arasında "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun da bulunuyor.

- Birinin ağır yaralandığı değerlendiriliyor

Öte yandan güvenlik güçleri, Kürtün ilçesinde 14 Temmuz tarihinde yaşanan ve iki PKK'lın öldürüldüğü çatışma bölgesinde bulunan kan izlerinden bir örgüt üyesinin de yaralı olarak kaçtığını belirledi.

Dün gece Kürtün ilçesinde bölgede kalan üç kişilik grubun izine rastlayan güvenlik güçleri, yaralı terörist ile ilgili ise bugüne kadar herhangi bulguya ulaşamadı. Teröristin yarasının ağır olduğu düşünülüyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu PKK'ya büyük darbe vurulurken, örgütün Karadeniz faaliyetleri tamamen bitirilme noktasına geldi.

