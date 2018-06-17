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PKK'nın şehit ettiği babalarını andılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:56 | Son Güncelleme

Silopi ilçesinde 3 yıl önce bayram alışverişi yaptığı sırada teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu ve muhtar Osman İnal mezarı başında anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce eşinin yanında şehit edilen güvenlik korucusu ve muhtar Osman İnal'in mezarını ziyaret eden çocukları, babaları için dua etti.

Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'nü buruk geçiren İnal kardeşler, Çalışkan Beldesi Mezarlığında babalarının kabrini ziyaret etti.

Kardeşlerden Hasan İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının teröristler tarafından şehit edildiğini belirterek, 3 yıldır Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'nü babasız geçirdikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Babasının, annesinin gözü önünde şehit edildiğini aktaran İnal, "Bundan dolayı annemiz de psikolojik olarak etkilendi. Dolayısıyla hem babamızı hem de annemizi kaybetmiş olduk ama olsun, vatan sağ olsun. Bugün Babalar Günü. Biz de isterdik babamızın ellerinden öpelim ama teröristler buna izin vermedi." dedi.

Umut İnal da babasını çok özlediğini dile getirerek, "Bugün babamın elini öpmek isterdim ancak teröristler yüzünden Babalar Günü'nü mezarlıkta geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

İnal kardeşler babaları için dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

Güvenlik korucusu ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarı olan Osman İnal, eşi ve çocuklarıyla ilçe merkezinde alışveriş yaptığı sırada 21 Eylül 2015'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu.

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