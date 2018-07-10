PKK'nın Sincar'da yeniden konuşlandığı iddiası

DUHOK (AA) - Irak ordusunun, Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinin güneyi ile Irak-Suriye sınırından çekilerek yerini Haşdi Şabi ve terör örgütü PKK'ya bıraktığı iddia edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ikamet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin ilçenin güneyi ile birlikte Irak-Suriye sınırından çekildiğini, yerine Haşdi Şabi ve PKK'lı unsurların yeniden konuşlandığını ileri sürdü.

Ordu güçlerinin bölgeden çekilmesinin yeni krizlere kapı aralayacağını söyleyen Halil, Haşdi Şabi ve PKK'nın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Halil, terör örgütü PKK'nın, dış güçlerin emellerini yerine getirmek için ısrarla bölgede varlık göstermek istediğini belirterek, "PKK Sincar'dan çekilme niyetinde değil. PKK, Irak-Suriye sınırındaki bölgeleri militanları için bir güzergah ve illegal ticaret yapmak için kullanıyor." dedi.

- Ordu güçlerinin İran'ın talebi üzerinde Sincar'dan çekildiği iddiası

Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt ise ordu güçlerinin İran'ın talebi üzerinde Sincar'dan çekilip yerini PKK ve Haşdi Şabi'ye bıraktığını iddia etti.